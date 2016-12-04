Профессор из ФРГ: ЕС потерял из-за санкций сотни миллиардов евро

По мнению профессора кафедры международных отношений университета города Инсбрук Герхарда Манготта, политика антироссийских санкций бессмысленна, а все прочие попытки Запада оказать влияние на внешнеполитический курс России оказались совершенно бесплодны. Об этом он заявил в интервью телеканалу 3sat.

По мнению профессора, решение о введении санкций не было результатом серьезных политических консультаций, поскольку эффект экономических ограничений не возымел драматических последствий.

"С самого начала политика санкций была обречена на неудачу. Это очевидно для каждого, кто знаком с Россией", - заявил он.

Использование подобного инструмента давления хоть и оказало влияние на экономику РФ, но ни одна политическая цель западных лидеров не была достигнута, уверен Манготт, поскольку российское руководство продолжает следовать ранее намеченным курсом.

Прокомментировал эксперт в целом и ситуацию в российской экономике. По его оценке, Россия вышла из "реактивной" стадии рецессии и сегодня стало возможным говорить о постепенном возвращении страны к прежним показателям.

Сокращение темпов инфляции также свидетельствует о "выздоровлении" экономики. При этом ученый считает, что сохранение существенного дефицита государственного бюджета может негативно сказаться на росте национального благосостояния.

В настроения российских представителей видны перемены, считает Манготт. Обратить внимание на это он смог, будучи постоянным участником Валдайского дискуссионного форума. Эксперт отметил, что Россия всё реже просит помощи у западных экспертов и всё чаще полагается на собственные силы.

Как мы знаем, профессор Манготт далеко не первый западный эксперт, который считает антироссийские санкции ненужными. К примеру, как рассказывала Правда.Ру, председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле в своей колонке в Handelsblatt также высказался в пользу пересмотра санкций и активизации торговых отношений с Россией. По его словам, антироссийские санкции стоили Германии 60 000 рабочих мест, а экономический ущерб для всего Евросоюза уже достиг сотен миллиардов евро.

К слову, аналитики банковского холдинга Morgan Stanley оценили вероятность отмены санкций США в отношении России в ближайшие два года после избрания президентом республиканца Дональда Трампа в 35%.

При этом совсем недавно, в последние дни ноября, Канада решила ввести против России очередные санкции, расширив антироссийский санкционный список. Как сообщили в канадском МИД, в него вошли 15 человек, в том числе 6 депутатов Госдумы от Крыма. В ведомстве пояснили, что такие меры необходимы для "давления на Россию, так как она полностью не соблюдает свои международные обязательства в отношении Украины".

Кроме того, в заявлении внешнеполитического ведомства подчеркивается, что "санкции введены в ответ на выборы 18 сентября должностных лиц, проживающих в Крыму, в Госдуму". "Канада считает эти выборы не легитимными", - заявили в МИД.

Такой шаг канадских властей, несомненно, не останется без должной реакции со стороны России.

В это же время, американские СМИ требуют, чтобы Барак Обама перед своим уходом еще больше увеличил санкционное давление на Москву. Дональд Трамп на такой шаг едва ли пойдет. Но Обама еще успеет обнародовать данные о зарубежных счетах кремлевских чиновников или заблокировать российские сети. Нужно лишь сделать это так, чтобы не развязать кибервойну.