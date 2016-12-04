Сто тысяч нью-йоркцев требуют от Мелании Трампа переехать к мужу после его инаугурации

Петицию с требованием к Меланьи Трамп покинуть Нью-Йорк и переехать к мужу в Белый дом после его инаугурации, уже подписали сто тысяч жителей "Большого Яблока", пишет газета Independent.

Фото: AP

Все дело в том, что охрана Трампа и его семьи обходится властям Нью-Йорка более чем в миллион долларов в день. После того, как Трамп переберется в Белый дом, эти расходы останутся почти на прежнем уровне, ведь супруга нового президента намерена пока оставаться в своем пентхаузе в башне Trump Tower на Манхэттене, под хрустальными люстрами и потолками, расписанными по мотивам греческих мифов,по меньшей мере, до конца учебного года.

При этом Дональд Трамп планирует регулярно навещать их.

Как только жители Нью-Йорка узнали о таком решении Меланьи, они сразу подготовили петицию к губернатору штата Эндрю Куомо и мэру города Биллу Де Блазио с просьбой не оплачивать охрану семьи Трампа после его отъезда в Белый дом.

"Если это решение было принято ими двумя (четой Трампов), только они должны платить за это. А не налогоплательщики Нью-Йорка, чьи доллары могут быть направлены на дороги, школы, транспорт, санитарию, новые рабочие места и другие расходы, которые есть у города", - приводит издание слова подписавших петицию.

Как пишет газета, Трамп обсудил со своими советниками, сколько дней в неделю он должен проводить в Белом доме. Отмечается, что и во время предвыборной кампании Трамп прилетал в Нью-Йорке поздно ночью, чтобы иметь возможность "проснуться в собственной кровати".

В должность президента Трамп вступит 20 января.

Надо сказать, что Меланья Трамп в период предвыборной кампании супруга постоянно оказывалась под прицелом у СМИ. К примеру, в августе этого года американская газета New York Post на первой полосе воскресного номера разместила снимок обнаженной жены Трампа, сопроводив его статьей под названием "В таком амплуа первую леди вы не видели еще никогда".

Источники газеты передали редакции несколько откровенных снимков миссис Трамп, которые были сделаны еще в 1995 году французским фотографом Але де Боссевиль в рамках фотосессии для журнала Max. New York Post подчеркивает, что многие из найденных снимков никогда ранее не публиковались.

Кстати, теперь, после победы 70-летнего Трампа на выборах 46-летняя словенка Меланья Трамп станет второй в истории США супругой главы государства, родившейся за границей. Первой была уроженка Англии Луиза Адамс, жена шестого президента Куинси Адамса, чья семья размещалась в Белом доме в 1825-1829 годах.