За что боролись: СМИ США сообщили о планах "умеренной" сирийской оппозиции тесно сотрудничать с Аль-Каидой

Возможность более тесного сотрудничества с запрещенной в России "Аль-Каидой", а также и с другими террористическими группировками, рассматривает руководство сирийской умеренной оппозиции.

Фото: AP

Об этом в своей публикации сообщает газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники в американской администрации и самой оппозиции.

На такой шаг противников сирийского президента Башара Асада подталкивает опасение остаться без американской поддержки. "Через три года после того, как ЦРУ начало секретные поставки вооружений повстанцам, борющимся с Асадом, после поражений на полях сражений и из-за опасений, что Дональд Трамп откажет им в помощи, десятки тысяч оппозиционеров рассматривают другие альтернативы", - пишет газета.

Вариантов у оппозиционеров не слишком много, поэтому самым перспективным для себя они видят более тесный альянс с "Аль-Каидой" и прочими экстремистскими группировками. Об этом уже говорят не только сами повстанцы или региональные эксперты, но и американские официальные лица.

Идут разговоры, как отмечает издание, и о возможном приобретении "более мощных вооружений из суннитских арабских государств Персидского залива". Кроме того, как сообщает газета, говорится "о применении более традиционной тактики, включая атаки снайперов на сирийских и российских военных".

Напомним, как сообщала Правда.Ру, Россия неоднократно предлагала США предпринять шаги по размежеванию так называемой "умеренной оппозиции", которую поддерживает Вашингтон, а также по нейтрализации террористических группировок.

С начала конфликта в Сирии прошло пять лет. Сначала СМИ Запада представляли оппозиционные силы как свободолюбивых, интеллигентных людей, которые вышли на улицы, чтобы сделать Сирию лучше, а президента Асада как "кровавого тирана, который уничтожает собственный народ".

Однако вскоре неожиданно выяснилось, что так называемая оппозиция в основном состоит из хорошо обученных, зомбированных и не знающих жалости отморозков, которые плевать хотели на приписываемый им западными СМИ имидж робин-гудов.

Тогда и была придумана "умеренная оппозиция", чтобы прикрываясь благими намерениями, продолжать повторять мантру: "Асад должен уйти".

Американцы, как известно, за умеренных сирийских оппозиционеров. И вот эти самые умеренные сирийские оппозиционеры взяли и отрезали ребенку голову перед камерой. А в Госдепе заявили, что отрезали они ее по ошибке. Это как вообще понимать? На этот вопрос "Правде.Ру" ответила секретарь ЦК Объединенной коммунистической партии Дарья Митина:

- Проблема в том, что у нас с американцами кардинально разные взгляды на то, что такое умеренная, а что не умеренная оппозиция. Например, та же самая "Джабхат-ан-Нусра" (организация, запрещенная в России), которая все эти пять лет Соединенными Штатами называлась в числе умеренных оппозиционеров. Именно к "Джабхат-ан-Нусре" принадлежал тот самый герой, который съел перед камерой сердце сирийского солдата. Ну, если это умеренная оппозиция, тогда не понятно, что такое неумеренная. Понятно, что отрезание головы - это не какая-то специфическая "марка" ИГИЛ, вспомним наших чеченских боевиков.

Почему мы до сих пор не можем прийти к согласию с нашими международными партнерами по путям дальнейшего урегулирования политического в Сирии? Потому что у нас с ними совершенно разное понимание политических процессов. Для них это умеренные оппозиционеры, которые достойны войти в будущее сирийское правительство.

Подробнее об этом читайте в материале Pravda.Ru "Дарья Митина: США в Сирии поддерживают душегубов".

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