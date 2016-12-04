Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

За что боролись: СМИ США сообщили о планах "умеренной" сирийской оппозиции тесно сотрудничать с Аль-Каидой

Мир

Возможность более тесного сотрудничества с запрещенной в России  "Аль-Каидой", а также и с другими террористическими группировками,  рассматривает руководство сирийской умеренной оппозиции.

356269.jpeg
Фото: AP

Об этом в своей публикации сообщает газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники в американской администрации и самой оппозиции.

На такой шаг противников сирийского президента Башара Асада подталкивает опасение остаться без американской поддержки. "Через три года после того, как ЦРУ начало секретные поставки вооружений повстанцам, борющимся с Асадом, после поражений на полях сражений и из-за опасений, что Дональд Трамп откажет им в помощи, десятки тысяч оппозиционеров рассматривают другие альтернативы", - пишет газета.

Вариантов у оппозиционеров не слишком много, поэтому самым перспективным для себя они видят более тесный альянс с "Аль-Каидой" и прочими экстремистскими группировками. Об этом уже говорят не только сами повстанцы или региональные эксперты, но и американские официальные лица.

Идут разговоры, как отмечает издание, и о  возможном приобретении "более мощных вооружений из суннитских арабских государств Персидского залива". Кроме того, как сообщает газета, говорится "о применении более традиционной тактики, включая атаки снайперов на сирийских и российских военных".

Напомним, как сообщала Правда.Ру,  Россия неоднократно предлагала США предпринять шаги по размежеванию так называемой "умеренной оппозиции", которую поддерживает Вашингтон, а также по нейтрализации террористических группировок.

С начала конфликта в Сирии прошло пять лет. Сначала СМИ Запада представляли оппозиционные силы как свободолюбивых, интеллигентных людей, которые вышли на улицы, чтобы сделать Сирию лучше, а президента Асада как "кровавого тирана, который уничтожает собственный народ".

Однако вскоре неожиданно выяснилось, что так называемая оппозиция в основном состоит из хорошо обученных, зомбированных и не знающих жалости отморозков, которые плевать хотели на приписываемый им западными СМИ имидж робин-гудов.

Тогда и была придумана "умеренная оппозиция", чтобы прикрываясь благими намерениями, продолжать повторять мантру: "Асад должен уйти".

Американцы, как известно, за умеренных сирийских оппозиционеров. И вот эти самые умеренные сирийские оппозиционеры взяли и отрезали ребенку голову перед камерой. А в Госдепе заявили, что отрезали они ее по ошибке. Это как вообще понимать? На этот вопрос "Правде.Ру" ответила секретарь ЦК Объединенной коммунистической партии Дарья Митина:

- Проблема в том, что у нас с американцами кардинально разные взгляды на то, что такое умеренная, а что не умеренная оппозиция. Например, та же самая "Джабхат-ан-Нусра" (организация, запрещенная в России), которая все эти пять лет Соединенными Штатами называлась в числе умеренных оппозиционеров. Именно к "Джабхат-ан-Нусре" принадлежал тот самый герой, который съел перед камерой сердце сирийского солдата. Ну, если это умеренная оппозиция, тогда не понятно, что такое неумеренная. Понятно, что отрезание головы - это не какая-то специфическая "марка" ИГИЛ, вспомним наших чеченских боевиков.

Почему мы до сих пор не можем прийти к согласию с нашими международными партнерами по путям дальнейшего урегулирования политического в Сирии? Потому что у нас с ними совершенно разное понимание политических процессов. Для них это умеренные оппозиционеры, которые достойны войти в будущее сирийское правительство.

Подробнее об этом читайте в материале Pravda.Ru "Дарья Митина: США в Сирии поддерживают душегубов".

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

 

 

 

 

 


Сирия: Когда закончится война?
Темы США Сирия Аль-Каида Война в Сирии умеренная оппозиция
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Как быстро отрастить ногти
Красота
Как быстро отрастить ногти
Как наносить красную помаду
Красота
Как наносить красную помаду
Комментарии
Актуальная аналитика
Газ
ЕС — Украина: Дружба дружбой, а газ врозь
Воспитание
Соцсеть для подростка – это мир без родителей
США и Канада
Опасен ли американский "Бешеный пес"
Читательский топ
Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство
"Как на войне": Украинские военные жалуются на российский фрегат, отогнавший их от буровой установки
На Украине готовят ответ песенному флешмобу "зомбированных кацапов"
Звонки Трампа иностранным лидерам ужаснули дипломатов
США побоятся вводить меры против наших дипломатов
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство

Женщина звонила коллектору домой, нашла его родных и писала на его двери нецензурные слова.

Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство
"Как на войне": Украинские военные жалуются на российский фрегат, отогнавший их от буровой установки
Происшествия
"Как на войне": Украинские военные жалуются на российский фрегат, отогнавший их от буровой установки
Украина
На Украине готовят ответ песенному флешмобу "зомбированных кацапов"
США и Канада
Звонки Трампа иностранным лидерам ужаснули дипломатов
Россия
МИД: Крым - не проблема, а Россия. Навсегда

Признавать существование "проблемы Крыма" отказался министр иностранных дел России Сергей Лавров.

МИД: Крым - не проблема, а Россия. Навсегда
Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство
Происшествия
Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство
Украина
На Украине готовят ответ песенному флешмобу "зомбированных кацапов"
Советское наследие
Социальный маразм превратится в расизм?
Происшествия
Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство

Женщина звонила коллектору домой, нашла его родных и писала на его двери нецензурные слова.

Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство
Посадки еще будут: Почему Путин мало сказал о коррупции
Кремль
Посадки еще будут: Почему Путин мало сказал о коррупции
Советское наследие
Социальный маразм превратится в расизм?
Политика
Вадим Горшенин: 1 декабря был заявлен поворот в приоритетах страны
Любовь Степушова (Люлько) Опасен ли американский "Бешеный пес" Любовь Степушова (Люлько) Ольга Таболина Социальный маразм превратится в расизм? Ольга Таболина Дмитрий Нерсесов Действительно ли Эрдоган так хочет свержения Асада? Дмитрий Нерсесов
Комментарии
Вик Давыдов За что боролись: СМИ США сообщили о планах "умеренной" сирийской оппозиции тесно сотрудничать с Аль-Каидой
Леонид Котин МИД: Крым - не проблема, а Россия. Навсегда
vkontakte_9671521 Брокер Форекс FXinvesting переходит на использование платформы MT4
вячеслав судаков МИД: Крым - не проблема, а Россия. Навсегда
Igor Suslov Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство
потап Потапов В Крыму не придали значения аресту Украиной "золота скифов"
вячеслав караваджио На Украине готовят ответ песенному флешмобу "зомбированных кацапов"
Alexandr Litvinov МИД: Крым - не проблема, а Россия. Навсегда
Всеволод Курус Истребитель пятого поколения есть только у России
Spassky Kochan Украина: Депутаты Рады начинают понимать?
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?