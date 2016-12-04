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Источник Правда.Ру

Патриарх Кирилл освятит в Париже Троицкий храм при Русском духовном центре

Мир

Сегодня, 4 декабря, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятит в воскресенье новый кафедральный Троицкий собор в Париже  на территории Российского православного духовно-культурного центра в престижном 7-м округе французской столицы, в нескольких сотнях метрах от Эйфелевой башни и в непосредственной близости от музея Бранли, Гран Пале и парижского музея современного искусства. 

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Еще в канун визита глава патриаршей пресс-службы священник Александр Волков рассказал журналистам, насколько важным будет для Франции и для всей Русской православной церкви это событие.

"Освящение кафедрального собора говорит об увеличении количества наших верующих и числа общин во Франции. Факт освящения собора в центре Парижа свидетельствует и о той роли, которую играет Русская церковь в отношениях между нашими народами", - заявил он.

Он напомнил, что сам по себе Троицкий собор является частью русского духовно-культурного центра, строительство которого стало возможно благодаря участию российского государства, которое связано с очень глубоким взаимодействием между двумя странами - и с духовной, и с культурной точек зрения.

Священник сказал и о той роли, которую играли русские эмигранты в XX столетии в духовной жизни Франции, об их "огромном вкладе" в культуру этой страны, добавив, что русская эмиграция продолжает сохранять тесные связи с Россией, благодаря чему сохранилась русская община.

По его словам, большое значение здесь имело православие, и, отдавая дань памяти русским эмигрантам, всем тем, кто трудился во Франции, патриарх посетит кладбище Сен-Женевьев де Буа, где совершит заупокойное богослужение, а также побывает в Русском доме, который тоже связан с эмигрантами.

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Фото: patriarchia.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в канун воскресного дня и праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, 3 декабря,  совершил утреню всенощного бдения в храме Трех святителей в Париже, который на протяжении десятилетий является кафедральным собором Корсунской епархии Русской Православной Церкви.

Трехсвятительский храм основан в 1931 году епископом (позже митрополитом) Вениамином Федченковым - приход разместился в здании бывшей велосипедной фабрики.

Российский духовно-культурный православный центр в Париже, в непосредственной близости от Эйфелевой башни, был открыт 19 октября этого года. Он располагается на территории общей площадью 4,2 тыс. кв. метров в 7-м округе французской столицы и состоит из четырех зданий - культурного центра на набережной Бранли, учебного комплекса на улице Университет, административного корпуса на улице Рапп и храма Святой Троицы.

Напомним, как рассказывала Правда.Ру, в начале осени Свято-Троицкий собор был вынужден усилить охрану: полиция Парижа предупредила руководство храма о возможных террористических атаках на его территории. 

Священнослужители считают, что за "террористическими угрозами" на самом деле может стоять политика.

"Открытие этой церкви - историческое событие, и я собираюсь посетить комплекс в ближайшее время. Я считаю, что террористическая угроза напрямую связана с действиями России в Сирии, и это "предупреждение" имеет политическую подоплёку", - рассказал французский депутат Тьерри Мариани.

Планировалось, что открывать Российский православный центр будут президенты России и Франции во время визита Владимира Путина в Париж. Однако, буквально за несколько дней до этого визита, Франсуа Олланд "впал в сомнения" о его необходимости. В ответ Владимир Путин отменил свой визит, передав, что готов подождать, "пока президент Франции будет готов".

Ситуация получилась неловкая до неприличия. 

"Мне крайне стыдно за поведение Франсуа Олланда, который плохо представляет Францию на международной сцене. Его поведение не только недостойно, но еще и внушает чувство жалости, - поделился с Pravda.Ru кандидат в президенты Франции и руководитель первой по популярности радиостанции Французской республики "Радио Куртуази" (Radio Courtoisie), близкой к Национальному фронту виконт Анри де Лескен.

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Темы Париж патриарх Кирилл Российский культурный центр
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