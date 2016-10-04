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Источник Правда.Ру

"Инциденты возможны": Что будет в Сирии после провала сотрудничества России и США

Мир

В понедельник, 3 октября, представитель госдепартамента Джон Кирби заявил, что США прекращают двустороннее сотрудничество с РФ по перемирию в Сирии и оставляют лишь военные каналы для предотвращения конфликтов в воздушном пространстве САР между ВКС Россиии ВВС США.

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Фотоархив Правды.Ру

Создается впечатление, что таким образом Америка "умывает руки" и показывает свой окончательный проигрыш в "сирийском конфликте". Пресса уже напомнила заявление главы госдепа США о легитимности действий России, а также признания в нарушении перемирия.

Почему именно сейчас США приняли такое решение? Будут ли в Вашингтоне приняты какие-то новые установки? На эти вопросы Pravda.Ru ответил доктор политических наук, заведующий кафедрой регионального управления Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Владимир Штоль. 

"Это общая тенденция, которая сегодня характерна для политики США, и не только в регионе Ближнего Востока,  в  Сирии, но и по всем другим направлениям двустороннего сотрудничества с  Россией.  Мы видим  усиление антироссийской риторики с целью оказания дальнейшего нажима на Российскую Федерацию", - сказал Владимир Штоль Pravda.Ru.

Говорить о провале США в Сирии, наверное, преждевременно. Это, что называется, попытка выдать желаемое за действительное. Американцы сворачивают военное сотрудничество, которое было навязано им успешными действиями военно-космических сил  России в Сирии,  но США продолжают попытки проводить  самостоятельную политику на Ближнем Востоке, считает политолог.

В Сирии  Америка преследует свои собственные цели, то есть - свержение режима Асада и разгром правительственных сил.  А  разгромить  ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в России), другие террористические организации - это для американцев второй вопрос. Разрыв договоренностей с Россией развязывает Вашингтону руки в проведении этой политики. 

Корреспондент Pravda.Ru поинтересовался у политолога: удастся ли избежать конфликтов в воздухе?

"Американцы заявили, что они оставляют в действии вопросы предотвращения столкновений между военно-воздушными силами США, и военно-космическими силами РФ. Но, конечно, говорить о том, что ситуация нормальная, тоже залихватски, нельзя  исключить инциденты", - сказал в беседе с Pravda.Ru Владимир Штоль.

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Темы Сирия Россия Ближний Восток Владимир Штоль
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