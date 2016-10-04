Эксперты ВМС США назвали самое опасное оружие России в море

Самые опасные системы из арсенала российского флота назвали эксперты ВМС Соединенных Штатов. Среди них подводные лодки "Ясень", фрегаты проекта 22350 "Адмирал Горшков", а также ракеты "Циркон" и "Калибр".

Об этом газете "Известия" рассказал директор Института изучения морского потенциала России Майкл Петерсен.

"Появление атомных субмарин типа "Ясень" часто воспринимается американскими ВМС как причина для озабоченности. Это очень мощная и опасная подводная лодка, и нам не очень понятно, для решения каких задач она была создана", — считает Петерсон.

По его словам, в настоящее время российский ВМФ вышел на новый уровень развития, в связи с этим его необходимо тщательно изучать.

"Несмотря на трудности, которые мы наблюдали в предыдущие десятилетия, российский ВМФ по уровню подготовки личного состава и технологическому потенциалу достиг уровня, который позволяет ему соперничать с любым флотом в мире. Если сравнивать с временами СССР, ваш флот стал гораздо компактнее, но он по-прежнему очень технологически продвинутый", — добавил Петерсон.

Он также отметил, что в связи с этим стоит задуматься о поиске сфер для сотрудничества США с Россией, среди которых: борьба с пиратством, контрабандой наркотиков, терроризмом.

Напомним, Правда. Ру, рассказывала о том, что колунист The National Interest в прошлом году составил рейтинг "самого опасного российского вооружения". Речь в материале шла о субмаринах и надводных судах. Мизоками, отметив, что российский военных флот начал получать серьезную поддержку со стороны государства, сообщил, что Россия сделала акцент на подводных лодках и средствах ядерного сдерживания на воде.

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