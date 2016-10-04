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Источник Правда.Ру

Эксперты ВМС США назвали самое опасное оружие России в море

Мир

Самые опасные системы из арсенала российского флота назвали эксперты ВМС Соединенных Штатов. Среди них подводные лодки "Ясень", фрегаты проекта 22350 "Адмирал Горшков", а также ракеты "Циркон" и "Калибр".

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Фото: Facebook/Минобороны России

Об этом газете "Известия" рассказал директор Института изучения морского потенциала России Майкл Петерсен.

"Появление атомных субмарин типа "Ясень" часто воспринимается американскими ВМС как причина для озабоченности. Это очень мощная и опасная подводная лодка, и нам не очень понятно, для решения каких задач она была создана", — считает Петерсон.

По его словам, в настоящее время российский ВМФ вышел на новый уровень развития, в связи с этим его необходимо тщательно изучать.

"Несмотря на трудности, которые мы наблюдали в предыдущие десятилетия, российский ВМФ по уровню подготовки личного состава и технологическому потенциалу достиг уровня, который позволяет ему соперничать с любым флотом в мире. Если сравнивать с временами СССР, ваш флот стал гораздо компактнее, но он по-прежнему очень технологически продвинутый", — добавил Петерсон.

Он также отметил, что в связи с этим стоит задуматься о поиске сфер для сотрудничества США с Россией, среди которых: борьба с пиратством, контрабандой наркотиков, терроризмом.

Напомним, Правда. Ру, рассказывала о том, что колунист The National Interest в прошлом году составил рейтинг "самого опасного российского вооружения". Речь в материале шла о субмаринах и надводных судах. Мизоками, отметив, что российский военных флот начал получать серьезную поддержку со стороны государства, сообщил, что Россия сделала акцент на подводных лодках и средствах ядерного сдерживания на воде.

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