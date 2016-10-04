Россия развернула в Сирии новейшую систему ПВО

Сирия получила из России новейшую систему армейской ПВО С-300В4 сверхдальнего действия, способную сбивать крылатые ракеты.

источник: mil.ru

Как сообщает Fox News со ссылкой на источники в Вашингтоне, комплекс был доставлен в минувшие выходные на военно-морскую базу в сирийском Тартусе.

По данным издания, это первый случай развертывания С-300В4 за пределами России. При этом источники указывают, что у «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусры» (запрещены в России) нет авиации и крылатых ракет, против которых предназначен данный комплекс.

Аналитики полагают, что появление С-300В4 в Сирии может означать, что Россия прилагает усилия для защиты от потенциального нападения со стороны США и их союзников.

Напомним, С-300В4 представляет собой систему противовоздушной и противоракетной обороны на театре военных действий, и поступает на вооружение частей ПВО сухопутных войск, заменяя системы С-300В более ранних модификаций. На экспорт поставляется также версия этой системы под индексом С-300ВМ «Антей-2500».

При этом дальность действия системы достигает 400 километров, она может поражать в том числе оперативно-тактические баллистические ракеты средней дальности.

Россия год назад официально объявила о размещении на российской базе в Латакии систем ПВО С-400 после того, как турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24, участвовавший в антитеррористической операции в Сирии.

Добавим, 3 октября 2016 года Госдеп официально объявил о приостановке переговоров с Россией по достижению перемирия в Сирии. Представитель ведомства Джон Кирби отметил, что «у США иссякло терпение». При этом Вашингтон сохранит военные контакты с Москвой во избежание инцидентов в небе над Сирией.

22 сентября сирийская армия начала наступление на Алеппо. Этому предшествовало недельное перемирие, которое стало итогом договоренностей между Москвой и Вашингтоном. Однако 19 сентября сначала повстанцы, а затем и сирийская армия объявили о возобновлении боевых действий.

Главной целью российско-американских контактов должно быть недопущение военного столкновения РФ и США, в частности, в Сирии, заявил РИА Новости во вторник военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова кандидат политических наук Александр Перенджиев.

В понедельник представитель госдепартамента Джон Кирби заявил, что США прекращают двустороннее сотрудничество с РФ по перемирию в Сирии и оставляют лишь военные каналы для предотвращения конфликтов в воздушном пространстве САР между ВКС России и ВВС США. В МИД РФ, комментируя данное решение, заявили, что оно не может не вызывать глубокого разочарования. Согласно заявлению российского внешнеполитического ведомства, решение Вашингтона прекратить сотрудничество с Москвой по Сирии свидетельствует о неспособности США выполнять взятые на себя обязательства.

"На мой взгляд, все переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри преследовали главную цель - не допустить конфликта между Россией и США в Сирии. В остальном никакого эффективного взаимодействия быть не может, потому что у нашей страны и Америки совершенно разные цели. У России - дружественная нам мирная и единая Сирийская Арабская Республика. У Соединенных Штатов - свержение президента САР Башара Асада и раздел страны на подконтрольные им квазигосударства", - сказал Перенджиев.

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