Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Россия развернула в Сирии новейшую систему ПВО

Мир

Сирия получила из России новейшую систему армейской ПВО С-300В4 сверхдальнего действия, способную сбивать крылатые ракеты.

В Сирии развернули российскую ПРО
источник: mil.ru

Как сообщает Fox News со ссылкой на источники в Вашингтоне, комплекс был доставлен в минувшие выходные на военно-морскую базу в сирийском Тартусе.

По данным издания, это первый случай развертывания С-300В4 за пределами России. При этом источники указывают, что у «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусры» (запрещены в России) нет авиации и крылатых ракет, против которых предназначен данный комплекс.

Аналитики полагают, что появление С-300В4 в Сирии может означать, что Россия прилагает усилия для защиты от потенциального нападения со стороны США и их союзников.

Напомним, С-300В4 представляет собой систему противовоздушной и противоракетной обороны на театре военных действий, и поступает на вооружение частей ПВО сухопутных войск, заменяя системы С-300В более ранних модификаций. На экспорт поставляется также версия этой системы под индексом С-300ВМ «Антей-2500».

При этом дальность действия системы достигает 400 километров, она может поражать в том числе оперативно-тактические баллистические ракеты средней дальности.

Россия год назад официально объявила о размещении на российской базе в Латакии систем ПВО С-400 после того, как турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24, участвовавший в антитеррористической операции в Сирии.

Добавим, 3 октября 2016 года Госдеп официально объявил о приостановке переговоров с Россией по достижению перемирия в Сирии. Представитель ведомства Джон Кирби отметил, что «у США иссякло терпение». При этом Вашингтон сохранит военные контакты с Москвой во избежание инцидентов в небе над Сирией.

22 сентября сирийская армия начала наступление на Алеппо. Этому предшествовало недельное перемирие, которое стало итогом договоренностей между Москвой и Вашингтоном. Однако 19 сентября сначала повстанцы, а затем и сирийская армия объявили о возобновлении боевых действий.

Главной целью российско-американских контактов должно быть недопущение военного столкновения РФ и США, в частности, в Сирии, заявил РИА Новости во вторник военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова кандидат политических наук Александр Перенджиев.

В понедельник представитель госдепартамента Джон Кирби заявил, что США прекращают двустороннее сотрудничество с РФ по перемирию в Сирии и оставляют лишь военные каналы для предотвращения конфликтов в воздушном пространстве САР между ВКС России и ВВС США. В МИД РФ, комментируя данное решение, заявили, что оно не может не вызывать глубокого разочарования. Согласно заявлению российского внешнеполитического ведомства, решение Вашингтона прекратить сотрудничество с Москвой по Сирии свидетельствует о неспособности США выполнять взятые на себя обязательства.

"На мой взгляд, все переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри преследовали главную цель - не допустить конфликта между Россией и США в Сирии. В остальном никакого эффективного взаимодействия быть не может, потому что у нашей страны и Америки совершенно разные цели. У России - дружественная нам мирная и единая Сирийская Арабская Республика. У Соединенных Штатов - свержение президента САР Башара Асада и раздел страны на подконтрольные им квазигосударства", - сказал Перенджиев.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Темы сша сирия россия Антей-2500
Комментарии
Принял таблетку и никакого алкоголя не нужно!
Здоровье
Принял таблетку и никакого алкоголя не нужно!
Мокрые игры под присмотром взрослых
здорово
Мокрые игры под присмотром взрослых
107 ненужных вещей, или Во всем виноват интернет
Красота
107 ненужных вещей, или Во всем виноват интернет
Комментарии
Актуальная аналитика
Последние новости Ростова-на-Дону
Сочинский инвест-портфель Дона солидно потяжелел
Здравоохранение
Анонимы, победившие своих демонов
Ближний Восток
﻿Россия и Китай расширяют средиземноморский плацдарм
Читательский топ
СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"
"Россия начала говорить с США по-новому"
New York Times: Кэрри признал незаконность действий США в Сирии
На человека влияет даже его номер телефона
Stratfor: Россия - страна свободных людей, а не агрессор
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Занимательные Новости
СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"

Ванга предсказывала конфликт в Сирии и говорила о начале Третьей мировой войны на Ближнем Востоке.

СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"
"Россия начала говорить с США по-новому"
США и Канада
"Россия начала говорить с США по-новому"
США и Канада
New York Times: Кэрри признал незаконность действий США в Сирии
Как отдохнуть
На человека влияет даже его номер телефона
Занимательные Новости
СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"

Ванга предсказывала конфликт в Сирии и говорила о начале Третьей мировой войны на Ближнем Востоке.

СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"
Глава Совета раввинов Европы спрогнозировал бегство евреев из ЕС
Евросоюз
Глава Совета раввинов Европы спрогнозировал бегство евреев из ЕС
США и Канада
"Россия начала говорить с США по-новому"
Общество
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
Занимательные Новости
СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"

Ванга предсказывала конфликт в Сирии и говорила о начале Третьей мировой войны на Ближнем Востоке.

СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"
Глава Совета раввинов Европы спрогнозировал бегство евреев из ЕС
Евросоюз
Глава Совета раввинов Европы спрогнозировал бегство евреев из ЕС
Украина
Сбитый "Боинг": Следствие ведут виновные
США и Канада
New York Times: Кэрри признал незаконность действий США в Сирии
Андрей Зоилов Анонимы, победившие своих демонов Андрей Зоилов Владимир Губарев Мгновения жизни академика Счастливцева Владимир Губарев Любовь Люлько Зачем России пакистанская грусть? Любовь Люлько
Комментарии
Vinc Thinks Коллекция секс-рекордов
Сева Петров Почему США разорвали отношения с Россией из-за Сирии
Марина Могутова Князь Трубецкой: "Моя родина – Франция, а Отечество – Россия"
vkontakte_311136525 Военные эксперты: Боевое столкновение США и России теперь очень возможно
Pol Roger Новый закон о выплате зарплат спасет Россию от социальных протестов
Sergey Kralko Вместо тюрьмы россиян будут направлять на принудительные работы
Юрий Котов(vkontakte) Социологи: Россияне обвиняют в бойне-1993 Ельцина и хаос в стране
Spassky Kochan Россия развернула в Сирии новейшую систему ПВО
Алексей 1 Первый министр МВД России: Ельцин - хорошее и плохое
vkontakte_32152173 Замглавы госдепа США срочно летит в Москву
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?