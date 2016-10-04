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Источник Правда.Ру

Военные эксперты: Боевое столкновение США и России теперь очень возможно

Мир

Не допустить военного столкновения в Сирии России и США -  сегодня главная задача российско-американских контактов, заявил РИА Новости во вторник военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова кандидат политических наук Александр Перенджиев.

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Фото: AP

"На мой взгляд, все переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри преследовали главную цель - не допустить конфликта между Россией и США в Сирии. В остальном никакого эффективного взаимодействия быть не может, потому что у нашей страны и Америки совершенно разные цели. У России - дружественная нам мирная и единая Сирийская Арабская Республика. У Соединенных Штатов - свержение президента САР Башара Асада и раздел страны на подконтрольные им квазигосударства", - сказал Перенджиев.

Он отметил, что на сегодняшний день не ясна ситуация, которая может сложиться после проведения президентских выборов в США. Пока непонятно ни кто придет к власти, ни какими будут установки новой администрации. Пока же администрация Барака Обамы действует по принципу "чем хуже - тем лучше", сводя двустороннее сотрудничество по Сирии к нулю, считает военный политолог.

"К сожалению, военный конфликт РФ и США в Сирии возможен. Тем более что косвенно он уже произошел: американцы обстреливали и бомбили подразделения сирийских правительственных войск, где находились наши военные советники; российская сторона бомбила террористов, среди которых находились американцы", - добавил Перенджиев.

Он полагает, что глобального военного конфликта, как и прямого военного столкновения вооруженных сил РФ и США в САР, все же удастся избежать, хотя положение создалось очень серьезное. Но уже два года, как проведена определенная "красная линия", позволяющая на высоком уровне выйти на оперативный разговор и разрядить взрывоопасную обстановку, заключил военный эксперт.

Россия неоднократно заявляла, что при выборе целей авиаударов в Сирии тщательно проверяет поступающую разведывательную информацию и только после этого принимает решение об авиационной атаке. Звучавшие ранее обвинения, что Россия якобы наносит удары по гражданским объектам в Сирии, также никогда не находили никаких подтверждений.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в понедельник, 3 октября, представитель госдепартамента Джон Кирби заявил, что США прекращают двустороннее сотрудничество с РФ по перемирию в Сирии и оставляют лишь военные каналы для предотвращения конфликтов в воздушном пространстве САР между ВКС Россиии ВВС США.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что подобное решение, свидетельствующее о неспособности США выполнять взятые на себя обязательства, не может не вызывать глубокого разочарования.

"Нынешнее решение Вашингтона - отражение того, что выполнить ключевое условие продолжения нашего сотрудничества в интересах преодоления сирийского конфликта администрация  Обамы не в состоянии. Или у неё вообще не было и нет такого намерения. У нас крепнет впечатление, что в стремлении добиться вожделенной смены власти в Дамаске Вашингтон готов "заключить сделку с дьяволом" - пойти на союз с отъявленными террористами, мечтающими повернуть историю вспять и силой насаждающими свои бесчеловечные нормы. Призываем США ещё раз оценить ситуацию и то, в каком свете их действия предстают перед всем миром. Ставки очень высоки", - говорится в заявлении МИД РФ. 

Собственно, таким образом Америка "умывает руки" и показывает свой окончательный проигрыш в "сирийском конфликте". Пресса уже напомнила заявление главы госдепа США о легитимности действий России, а также признания в нарушении перемирия.

На встрече с представителями сирийской оппозиции в кулуарах Генассамблее ООН, госсекретарь вынужден был сказать собеседникам, что у США нет никаких юридических оснований для противодействия Башару Асаду, в то время как Россия действует в стране вполне законно, будучи приглашенной правительством Сирии.

Также Джон Керри признал, что в последние полгода США совсем не боролись с террористами в Сирии: поскольку позиции боевиков якобы находились слишком близко к мирному населению, то США не могли наносить удары по запрещенной "Джебхат ан-Нусре".

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