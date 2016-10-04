Российские программисты займутся перепиской WhatsApp и Viber

Российские компании намерены заняться доступом к переписке пользователей WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Telegram и Skype.

источник Pravda.Ru

Эта задача дешифровки трафика пользователей ставится в рамках реализации "пакета Яровой".

Как пишет газета "Коммерсант", компания Con Certeza, которая разрабатывает системы технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) на сетях операторов связи, ищет подрядчика для проведения исследования по возможности перехвата и расшифровки трафика популярных мессенджеров: WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Telegram, Skype.

Это следует из переписки сотрудника Con Certeza с техническим специалистом одной из российских компаний в сфере информационной безопасности (ИБ), копия переписки есть у газеты.

В письме сотрудника компании говорится, что "примерный состав работ такой. Рассмотреть основные мессенджеры - WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Telegram, Skype для платформ iOS и Android. Подготовить экспертное заключение по возможности перехвата чувствительных данных, то есть идентификаторов сторон общения, паролей, сообщений, при работе с копией трафика, и продемонстрировать прототип, если есть возможность. Сделать то же самое, но с MITM (атака Man-In-The-Middle) и, если возможность есть, продемонстрировать прототип на локальном стенде".

При этом на исследование одного мессенджера дается два месяца, начать работы предлагается с Viber; цель исследования - "реализация или аргументация о невозможности реализации (данных функций) в системах СОРМ согласно нормативным требованиям к операторам сотовой связи", пишет сотрудник Con Certeza.

Напомним, 7 июля президент РФ подписал поправки в антитеррористическое законодательство, предложенные депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым.

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