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Источник Правда.Ру

Почему США разорвали отношения с Россией из-за Сирии

Мир

В госдепе  США заявили, что прекращают двустороннее сотрудничество с Россией по Сирии.

США разорвали отношения с РФ
источник Pravda.Ru

По мнению экспертов, таким образом Америка "умывает руки" и показывает свой окончательный проигрыш в "сирийском конфликте". При этом пресса вспоминает заявления главы госдепа США о легитимности действий России, а также признания в нарушении перемирия.

"К сожалению, Россия не смогла выполнить свои собственные обязательства, в том числе свои обязательства по международному гуманитарному праву и резолюции Совбеза ООН 2254, а также не хочет или не в состоянии обеспечить соблюдение сирийского режима с договоренностями, с которыми Москва согласилась",- сообщил официальный представитель госдепа.

По словам американцев, Россия якобы продолжает боевые действия и атакует "объекты инфраструктуры, конвой ООН и больницы". Хотя коалиция во главе с Америкой несколько раз уничтожала больницы, жилые районы и разбомбила позиции сирийских войск.

"США выводят из Сирии персонал, который должен был контролировать реализацию мирных соглашений. При этом они продолжат использовать военные контракты с Россией для того, чтобы избежать конфликтов в воздухе",- заявили в Вашингтоне.

Напомним, ранее в госдепе США прямо заявили о возможности терактов в российских городах и боевых потерь для ВСК РФ в Сирии. Американцы намекнули, что сирийские боевики будут "использовать вакуум для расширения своих операций, включая, вне сомнений, атаки против интересов России, возможно, даже в российских городах, а Россия продолжит терятьдаже, возможно, самолеты".

После этого представители МИД напрямую спросили США - является ли это угрозой терроризмом или намеком на то, что теракты будут проводить "партнеры" Запада из террористических группировок Сирии, "борящихся с Асадом и называемых оппозицией".

"Двое чиновников отметили, что скорость, с которой сирийцы продвинулись в Алеппо, застала некоторых представителей Белого дома врасплох. Считается, что взятие Алеппо под контроль правительственных сил будет означать восстановление власти президента Сирии Башара Асада над самым важным городом региона и нанесет сокрушительный удар по повстанцам",- писали СМИ.

Также сенсационную аудиозапись опубликовало издание New York Times - на них глава госдепа США Джон Кэрри заявлял - Америка не может положить конец сирийскому кризису  по своему сценарию, и рассказал - в Сирии "русские его перехитрили".

Госсекретарь вынужден был сказать собеседникам, что у США нет никаких юридических оснований для противодействия Башару Асаду, в то время как Россия действует в стране вполне законно, будучи приглашенной правительством Сирии.

Также госдепартамент признал, что в последние полгода США совсем не боролись с террористами в Сирии: поскольку позиции боевиков якобы находились слишком близко к мирному населению, то США не могли наносить удары по запрещенной "Джебхат ан-Нусре".

Возможности для санкционного и иного давления на Москву будут чаще обсуждаться в Белом доме с прекращением дипломатического диалога США и России по Сирии, пояснил в этой связи пресс- секретарь президента США Джошуа Эрнест. 

Со своей стороны, в российском диппредставительстве отметили, что администрация Барака Обамы не способна выполнить ключевое условие сотрудничества с Россией.

"Нынешнее решение Вашингтона - отражение того, что выполнить ключевое условие продолжения нашего сотрудничества в интересах преодоления сирийского конфликта администрация Б. Обамы не в состоянии. Или у неё вообще не было и нет такого намерения. У нас крепнет впечатление, что в стремлении добиться вожделенной смены власти в Дамаске Вашингтон готов "заключить сделку с дьяволом" - пойти на союз с отъявленными террористами, мечтающими повернуть историю вспять и силой насаждающими свои бесчеловечные нормы. Призываем США ещё раз оценить ситуацию и то, в каком свете их действия предстают перед всем миром. Ставки очень высоки", говорится в заявлении МИД РФ. 

Также в российском дипломатическом ведомстве отметили, что если в результате американских решений Сирия вновь окажется объектом новых ударов террористов, то вина за это падёт на Белый дом.

Отметим, что Госдума может ратифицировать соглашение о бессрочном размещении в Сирии российской авиагруппы 7 октября. 

«Дума может среагировать решением по ратификации по авиационной группировке в Сирии. И это будет лучшим заявлением», - пояснил РИА Новости источник в международном комитете Госдумы.

В свою очередь глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что Совфед готов рассмотреть соглашение о бессрочном размещении в Сирии российской авиагруппы на заседании палаты 12 октября.

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Темы сша сирия двустороннее сотрудничество
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