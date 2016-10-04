Украина хочет визового режима с Россией? Она его получит

Верховная рада на этой неделе рассмотрит вопрос о введении визового режима для граждан РФ.

источник Pravda.Ru

Председатель парламента Андрей Парубий внес соответствующий проект постановления еще в начале года, а теперь актуализировал его в связи с задержанием в Москве гражданина Украины Романа Сущенко.

Как пишет Независимая газета, Сущенко считается собственным корреспондентом информационно-аналитического агентства «Укринформ» во Франции.

В России же Сущенко считают сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и подозревают в шпионаже.

Директор политического департамента украинского МИДа Алексей Макеев предупредил вчера: "Посещение РФ опасно для украинцев: безосновательные задержания, провокации на границе и при таможенном досмотре, пытки, недопуск консулов..."

Поэтому депутаты Верховной рады собираются ввести визовый режим. Глава комитета по иностранным делам, член «Блока Петра Порошенко» Владимир Арьев сказал газете «Сегодня»: «Мы этот вопрос рассмотрим, посоветуемся и определим «дорожную карту» по введению визового режима... Я думаю, введение визового режима с Российской Федерацией обезопасит граждан обоих государств от арестов...»

Сейчас россияне могут проехать в Украину только по загранпаспорту, украинцы, как и раньше, могут использовать для поездок в РФ внутренний паспорт.

Соцопрос, проведенный Центром Разумкова в сентябре, показал, что более 52% украинцев выступают против визового режима и против разрыва дипломатических отношений с РФ. Введение виз поддерживают 29%, а за разрыв дипотношений - почти 25% украинцев.

В то же время граждане надеются на обещанную властью отмену виз с ЕС до конца октября.

Ранее, добавим, миллионы украинцев ежегодно и ежемесячно мчались на заработки в "ненавистную" Россию - однако в конце 2015 года Россия вернула для украинцев "обыкновенные" правила въезда, отменив приоритетность. Теперь граждане Украины могут находиться в России только 90 дней каждые полгода. В случае же нарушения законодательства (работы и проживания "в черном секторе") будут при первой же проверке документов задерживаться и депортироваться без права на возврат как минимум в течении 5 лет.

Впрочем, даже западные правозащитные организации, отмечают - поводом для лишения Украины безвизового режима, если тот будет введен, станет фиктивная борьба с коррупцией. Хотя Украина полностью открыла свои рынки для конкурентов - европейских товаров, а границы - для самих европецев, для введения безвизового режима не хватает "электронного декларирования доходов".

По данным депутатов Рады, он будет введен только в 2017 году (понятное дело, чиновникам и депутатам нужно же срочно "сбросить" активы, чтобы не попасться в руки антикоррупционных комитетов ЕС).

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