Верховная рада на этой неделе рассмотрит вопрос о введении визового режима для граждан РФ.
Председатель парламента Андрей Парубий внес соответствующий проект постановления еще в начале года, а теперь актуализировал его в связи с задержанием в Москве гражданина Украины Романа Сущенко.
Как пишет Независимая газета, Сущенко считается собственным корреспондентом информационно-аналитического агентства «Укринформ» во Франции.
В России же Сущенко считают сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и подозревают в шпионаже.
Директор политического департамента украинского МИДа Алексей Макеев предупредил вчера: "Посещение РФ опасно для украинцев: безосновательные задержания, провокации на границе и при таможенном досмотре, пытки, недопуск консулов..."
Поэтому депутаты Верховной рады собираются ввести визовый режим. Глава комитета по иностранным делам, член «Блока Петра Порошенко» Владимир Арьев сказал газете «Сегодня»: «Мы этот вопрос рассмотрим, посоветуемся и определим «дорожную карту» по введению визового режима... Я думаю, введение визового режима с Российской Федерацией обезопасит граждан обоих государств от арестов...»
Сейчас россияне могут проехать в Украину только по загранпаспорту, украинцы, как и раньше, могут использовать для поездок в РФ внутренний паспорт.
Соцопрос, проведенный Центром Разумкова в сентябре, показал, что более 52% украинцев выступают против визового режима и против разрыва дипломатических отношений с РФ. Введение виз поддерживают 29%, а за разрыв дипотношений - почти 25% украинцев.
В то же время граждане надеются на обещанную властью отмену виз с ЕС до конца октября.
Ранее, добавим, миллионы украинцев ежегодно и ежемесячно мчались на заработки в "ненавистную" Россию - однако в конце 2015 года Россия вернула для украинцев "обыкновенные" правила въезда, отменив приоритетность. Теперь граждане Украины могут находиться в России только 90 дней каждые полгода. В случае же нарушения законодательства (работы и проживания "в черном секторе") будут при первой же проверке документов задерживаться и депортироваться без права на возврат как минимум в течении 5 лет.
Впрочем, даже западные правозащитные организации, отмечают - поводом для лишения Украины безвизового режима, если тот будет введен, станет фиктивная борьба с коррупцией. Хотя Украина полностью открыла свои рынки для конкурентов - европейских товаров, а границы - для самих европецев, для введения безвизового режима не хватает "электронного декларирования доходов".
По данным депутатов Рады, он будет введен только в 2017 году (понятное дело, чиновникам и депутатам нужно же срочно "сбросить" активы, чтобы не попасться в руки антикоррупционных комитетов ЕС).
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