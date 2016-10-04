Замглавы госдепа США срочно летит в Москву

Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд намерена посетить Москву, чтобы встретиться с "высокопоставленными российскими чиновниками".

источник Pravda.Ru

В сообщении госдепартамента США говорится, что 4 октября Нуланд отправится в Брюссель, где сейчас находится госсекретарь США Джон Керри.

Планируется, что она выступит с речью о трансатлантических отношениях, которую организует немецкий фонд Маршалла.

Позже Нуланд отправится в Москву для «обсуждения ситуации на востоке Украины и следующих шагов, необходимых для реализации Минских соглашений в поддержку стран Нормандии и трехсторонней контактной группы», отмечается в сообщении.

Правда.ру ранее писала, что после официальной встречи с украинским властями куратор по Украине в госдепе США Виктория Нуланд встретилась с депутатским корпусом Верховной рады.

Там она говорила без дипломатических церемоний, о чем поведала депутат из фракции "Самопомощь" Виктория Войцицкая на официальном сайте партии. Для проамериканского Киева новости плохие.

Тогда Нуланд прямо заявила: Вашингтон снимет санкции с России и уйдет с Украины. И такое решение уже принято, считает политолог Ростислав Ищенко. Подтверждение этому - выход антиукраинских материалов в средствах массовой информации, фильма "Украина: Маски революции" и фильма ВВС о гибели малайзийского "Боинга" в небе над Донбассом.

"Запад уходит с Украины. С Россией Запад будет и дальше бороться, просто в других местах - в Сирии, в Африке, в Азии (и другими средствами). А с Украины он уходит, потому что этот "инструмент" оказался негодным. Вот об этом свидетельствуют все эти фильмы, которые показаны и будут показываться, книги, статьи, которые будут написаны и опубликованы. Западу надо поменять "дубинку", с помощью которой он с Россией сражается, вот и все", - сказал Ростислав Ищенко в интервью News-front.info.

Об этом же говорит и украинский общественный деятель, адвокат и блогер Татьяна Монтян. "США уже разочаровались в Украине и не знают, что с ней делать. Кто-то, наверное, возьмет на себя ответственность за эту территорию, которая раньше была суверенной Украиной, а вот кто - не знаю, посмотрим после выборов в Штатах. Америка показала, что не в состоянии справиться с этой территорией, потому что понятия не имеет, как здесь все работает. Я думаю, нас разменяют и вернут России", - заявила Татьяна Монтян в эфире "Правды.Ру".

Но возникает вопрос, а нужна ли России Украина в ее сегодняшнем состоянии? "Украина всегда будет нужна России, - сказал Правде.Ру Николай Азаров, председатель Комитета по спасению Украины (КСУ). - Сейчас есть определенный искусственный кризис, вызванный государственным переворотом и приходом к власти антиукраинских сил. Как только на Украине будет нормальное патриотическое руководство, отношения будут восстанавливаться. И восстановятся в полном объеме, и будут развиваться, потому что это в интересах как России, так и Украины".

Николай Азаров полагает, что США вовсе не уходят с Украины. "Никто никого не сливает, есть политика, и пока эта политика укладывается в русло стратегии сегодняшней американской администрации. Какая она будет завтра, то есть в следующем году, сказать трудно. А пока все это идет в русле той стратегии, которая была, то есть реализации Минских соглашений", - сказал политик.

Заметим, что США уходят из завоеванной страны, если им только не удается извлечь из нее прибыли для своих компаний, тогда они оставляют там хаос, чтобы досадить противнику - бенефициару. Но на Украине еще есть чем поживиться - это земля и ее сельскохозяйственный потенциал. Рискнем предположить, что в этом случае новая американская администрация инициирует досрочные выборы в Верховную раду, нарисует лояльный парламент, который проведет федерализацию страны, с последующим ее де-факто растаскиванием по зонам влияния.

На днях глава ДНР Александр Захарченко в одном из интервью отметил: "Если я доживу до того момента, когда у нас с матушкой Россией будет одно знамя и гимн, я смогу сказать, что сделал то, ради чего меня мамка с папкой на свет произвели".

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