Нацисты разработали специальный секретный код для соцсетей

В Twitter и Facebook приверженцы правых взглядов разработали специальный нацистский код, позволяющий в обход цензуры спокойно обсуждать расистские темы.

источник Pravda.Ru

Как пишет The Independent, в качестве традиционных расистских оскорблений пользователи, придерживающиеся нацистских убеждений, особым образом используют целый ряд слов, в том числе Google и Skittles.

По данным СМИ, приветствия на первый взгляд кажутся безобидными, и из-за частого использования их сложно обнаружить с помощью автоматизированного мониторинга.

Используются некоторые мемы, типа Skittles - слово, которое с подачи Дональда Трампа-младшего обозначает беженцев, арабов и мусульман. А слово Google в нацистском сообществе часто подразумевает людей с темным цветом кожи. Такое значение слово приобрело после того, как пользователи 4chan решили потроллить компанию Google.

Напомним, в конце сентября американская еврейская неправительственная правозащитная организация «Антидиффамационная лига» приравняла мем с лягушонком Пепе к изображению свастики и включила его в список символов ненависти.

При этом в организации подчеркнули, что изначально лягушонок Пепе не имел никакого отношения к символам фашизма. Однако из-за предвыборной кампании кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и движения «альтернативных правых» мем стал ассоциироваться с символами ненависти к евреям.

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