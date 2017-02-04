﻿Норвегия вооружается, боясь "российской угрозы"

Минобороны Норвегии рассчитывает дополнительно привлечь около $5 млрд на модернизацию вооружённых сил, сообщает Defense News. Эти средства, наряду с запланированными военными расходами, пойдут на приобретение новой техники и оборудования для военно-воздушных, военно-морских и сухопутных сил, а также на укрепление кибербезопасности.

В частности, министерство обороны страны планирует приобрести четыре новых подводных лодки у немецкой ThyssenKrupp Marine Systems. Это станет ответом на "политику Кремля по подрыву и дестабилизации НАТО".

"Учитывая всё, что происходит в регионе, Норвегия должна иметь самую сильную защиту, которую только может себе позволить", — считает Борд Вегар Солхъелл, депутат от правящей Социалистической левой партии, член Постоянной комиссии по международным отношениям и обороне.

Характер планируемых закупок военной техники свидетельствует о том, что на море Минобороны готовит Норвегию к противодействию Северному флоту РФ, в состав которого входят подводные и надводные атомные корабли. Также военное ведомство королевства собирается доминировать в воздушном пространстве, обладая возможностью удара по территории РФ, передает RT.

Накануне полицейская служба безопасности (ПСБ) Норвегии заявила, что в январе российские хакеры пытались взломать электронную почту ряда норвежских госслужащих. Об этом представители спецслужбы, выполняющей в том числе контрразведывательные задачи, заявили сотрудникам газеты Verdens Gang (VG).

По его словам, в дружественной спецслужбе ПСБ сообщили о том, что за атаками стояла группа хакеров, обозначенная в докладе спецслужб США о якобы имевших место попытках России повлиять на ход президентских выборов в США.

ТакжеПСБ опубликовала ежегодный доклад об угрозах безопасности страны, в котором в очередной раз приводилось утверждение о том, что среди разведслужб различных стран мира, которые действую в королевстве, российские "обладают наибольшим потенциалом для нанесения урона Норвегии и ее интересам".

Как ранее сообщала Правда.Ру, норвежский парламент сообщил о том, что делегация членов комитета по международным делам и обороне отложила визит в Москву в связи с тем, что некоторые депутаты не получили визы. По данным NRK, в визе было отказано лидеру социал-либеральной партии Венстре Трине Скеи Гранде и члену Социалистической левой партии Борду Вегару Сульхьеллу. МИД Норвегии вызвал посла России, чтобы выразить протест.

В России позже объяснили, что отказ в российских визах группе норвежских парламентариев связан с решением Норвегии ограничить доступ на Шпицберген лицам, в отношении которых действуют международные ограничительные меры.

Напомним, в 2015 году вице-премьер Дмитрий Рогозин в ходе поездки в Арктику для открытия полярной станции "Северный полюс-2015" посетил архипелаг Шпицберген, чем вызвал негативную реакцию норвежских властей. Они обратились к России за разъяснениями в связи с посещением Рогозиным, который был занесен в санкционный список ЕС и Норвегии в связи с событиями на Украине, Шпицбергена.

Позже Норвегия приняла временное предписание о депортации с архипелага Шпицберген лиц, находящихся под международными санкциями.

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