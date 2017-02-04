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Белый дом: Трамп не обещал Тимошенко помочь Киеву

Мир

 

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Фото: REX

В Администрации президента США опровергли сообщения о том, что Дональд Трамп дал Юлии Тимошенко гарантии поддержать Украину, сообщает газета The Washington Post.

Ранее источники Politico сообщили, что Трамп заверил Тимошенко, что не собирается отменять антироссийские санкции. В публикации утверждается, что лидер "Батькивщины" рассказала о позиции, якобы изложенной президентом США.

В Белом доме факт встречи на молитвенном завтраке (National Prayer Breakfast) в вашингтонском отеле "Хилтон" подтвердили. Но вот данные о сути беседы опровергли.

"Президент и экс-премьер (Украины) коротко пересеклись во время фотосессии на приеме перед Национальным молитвенным завтраком. Между тем не давалось никаких официальных гарантий, поскольку бывшая премьер-министр не является визави президента", — говорится в заявлении администрации Дональда Трампа.

К слову, украинские СМИ сообщили, что Трамп и Тимошенко разговаривал "20 минут".

Напомним, президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost выразил свое отношение к позиции президента США Дональда Трампа относительно санкций, введенных против России. По словам Порошенко, он, как никто, хочет, чтобы антироссийские санкции были отменены.

"Знаете ли вы, кто больше всех желает отмены санкций? Президент Порошенко. Но прежде Россия должна вывести все свои войска с нашей территории для того, чтобы Украина могла восстановить единство и суверенитет", — заявил он, отметив, что слишком поспешное снятие санкций упрочит "российскую агрессию", направленную против Украины.

Между тем эксперты уверены: разговорами о снятии санкций Порошенко отвлекает внимание от Донбасса, ситуация в котором накалена до предела. На обещание Порошенко прекратить войну обращают его внимание уже даже депутаты Рады.

"Хочу напомнить Петру Алексеевичу, что почти три года назад он обещал закончить войну за две недели, и именно потому получил беспрецедентную поддержку тогда. Прошло три года, а люди по-прежнему гибнут в Донбассе", — написал Вадим Новинский на своей странице в "Фейсбуке".

Депутат отметил, что пока минские договорённости не соблюдаются, остановить кровопролитие представляется практически невозможным.

Добавим, сегодня должен состояться телефонный разговор между Петром Порошенко и Дональдом Трампом. Тема беседы не уточняется. Однако, по некоторым данным, речь идет главным образом о поздравительных звонках — кроме Порошенко миллиардер проведет переговоры еще с несколькими политиками.

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