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The National Interest: Америке стоит задуматься, не слишком ли она боится России

Мир

В Америке сложилось неверное представление о том, как и насколько Россия угрожает американским интересам. Американскому народу следует воспользоваться моментом и задуматься о том, не слишком ли он боится России. Статью об этом выдало издание The National Interest, перевод опубликован на Иносми.

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источник Pravda.Ru

Автор говорит о том, что, судя по заголовкам американских газет, "Россия является главным злодеем, главным внешнеполитическим врагом США". В действительности же, суть заключается в том, что хотя Россия и представляет угрозу, эта угроза изрядно преувеличена в результате войны компроматов в ходе внутриполитической борьбы в США.

Как сообщает издание, есть три причины, по которым излишний страх перед Россией представляет настоящую проблему для американцев. Во-первых, этот страх служит отвлекающим фактором. Как пишет автор, "из-за этой навязчивой идеи, охватившей общество, может произойти перераспределение ограниченных государственных ресурсов, и они могут быть направлены на борьбу с угрозой, которая лишь кажется важной, а не на то, чтобы выявлять другие угрозы".

Во-вторых, враждебное отношение общественности США к России ограничивает возможности Вашингтона при выборе гибкого подхода к Москве. Эскалация напряженности в отношениях с Россией не позволяет США эффективно действовать в различных областях.

И, наконец, страх может стать катализатором войны, хотя в настоящее время это кажется маловероятным. Из-за своего страха американцы забывают, что в России много таких же людей, как и они.

Напомним, недавно члены НАТО продемонстрировали свою боевую мощь вблизи границ России, когда боевые корабли альянса направились в Черное море, а по польским равнинам прокатилось гулкое эхо выстрелов американских танков.

30 января оперативное соединение из восьми кораблей, представляющих восемь стран НАТО, направилось в Черное море для участия в учениях у побережья Румынии под названием "Морской щит". По словам официального представителя блока, "это демонстрация решимости альянса защищать всех союзников от любой угрозы, а также укреплять безопасность на море в этом регионе".

Также 30 января американские войска приняли участие в военных маневрах вблизи польского города Жагань, "подав Кремлю четкий сигнал на фоне опасений о том, что преданность Трампа союзникам и партнерам по НАТО ослабевает".

Тем временем в США заявили, что опасаются последствий снятия антироссийских санкций. Как сообщило издание Defense One, в этом случае и так "до смерти пугающая" армия РФ превратиться в монстра. Опасения связаны с тем, что отмена санкций позволит российской "оборонке" получить доступ к некоторым важнейшим технологиям, что значительно усилит военный потенциал России, говорится в статье. Сейчас в США действует запрет на продажу России вооружений или технологий, включенных в так называемый список американской военной продукции (U.S. Munitions List).

При этом европейские СМИ пишут, что безграмотные политики просто не понимают планов России и президента Путина. РФ успешно реализует "новую средиземноморскую политику", основы которой были заложены возвращением Крыма. Об этом сообщает Liberté Politique.

По мнению автора статьи, Владимир Путин действовал в несколько этапов. Началось все, по словам журналиста, с воссоединения Крыма с Россией. Вернув Крым, Владимир Путин заложил основы "новой средиземноморской политики" России, однако европейцы не поняли масштаба и значения этого события "из-за своей исторической безграмотности и идеологических и аналитических заблуждений", подчёркивает автор.

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