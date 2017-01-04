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Новый генсек ООН отказался считать себя волшебником

Мир

Новый генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш заявил о необходимости усовершенствовать методы работы ООН, заняться ее реформами, в частности, избавиться от "смирительной рубашки бюрократии".

Новый генсек ООН отказался считать себя волшебником

"Мы должны суметь ответить на чаяния и стремления людей во всем мире. Это нелегкая задача, давайте посмотрим правде в глаза — мы не совсем готовы с ней справиться. Нам необходимо внести существенные изменения в свою работу, заняться реформами", — сказал он сотрудникам Секретариата.

По словам генсека, "необходимо постоянно вести диалог, добиваться взаимопонимания с государствами-членами ООН, среди которых существуют серьезные разногласия". Как сообщает "Интерфакс", Антониу Гутерриш также добавил, что не нужно питать иллюзий, ведь чудес не бывает и он — "не волшебник".

"По всему миру множатся конфликты. Они породили новое явление — глобальный терроризм. Мы видим полное пренебрежение международным гуманитарным правом, массовые нарушения прав человека. Не соблюдается даже международное право в области защиты беженцев, как это было раньше", — сказал Гутерриш.

Он также отметил, что во многих странах углубляется разрыв между правительствами и гражданами, а также растут недоверие и скепсис по отношению к международным организациям, в том числе и ООН.

Напомним, Антониу Мануэль де Оливейра Гутерриш стал девятым генеральным секретарем ООН и вступил в свою должность 1 января 2017 года. Он родился в Лиссабоне в 1949 году. Получил высшее образование в Высшем техническом институте, где преподавал с 1973 по 1975 год и был связан с некоторыми молодежными католическими движениями. В 1974 году он занялся политикой, присоединившись к Социалистической партии Португалии. В 1992 году стал генеральным секретарем партии, а c 1995 по 2002 год возглавлял правительство страны. На протяжении десяти лет, с 2005 по 2015 год, работал Верховным комиссаром ООН по делам беженцев.

Ранее представитель России в ООН Виталий Чуркин сказал о Гутеррише: "Прежде всего у него большой опыт работы в ООН. Он был верховным комиссаром по делам беженцев. Это значит путешествовать по миру и видеть многие самые тяжелые конфликты из тех, что сейчас происходят". По словам российского чиновника, которого цитируют "Ведомости", будущий глава ООН — политик высокого уровня.

По данным издания, Гутерриш крайне недоволен тем, как Запад действует в вопросе мигрантов. По его мнению, Европе нужно согласиться на такую систему распределения потока беженцев, чтобы в каждую страну приезжало столько мигрантов, сколько она может принять. Кроме того, новый генсек ООН критикует позицию членов ЕС, которые стали "паниковать" и договариваться с Турцией о контроле над людскими потоками на границе с Сирией. "Когда на севере мира начинают отказывать беженцам, вирусный эффект от этого распространяется по всему миру", — сказал Гутерриш.

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