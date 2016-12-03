Народ Южной Кореи установил рекорд по масштабу протестов

В субботу народ Южной Кореи установил рекорд по масштабу демонстраций протеста. На митинги, пикеты и демонстрации по всей стране вышли 2 миллиона 120 тысяч человек, что стало самым большим показателем для всей истории современной Кореи. Участники потребовали отставки президента Пак Кын Хе. В пятницу запланировано голосование в парламенте по вопросу об импичменте.

Только в Сеуле участниками демонстраций стали больше полутора миллионов жителей. Митинги прошли еще в 70 городах. Звучали лозунги: "Пак Кын Хе — вон!", "Немедленно в отставку!", "Никакого почетного ухода!", "Пак Кын Хе — преступник, а преступник должен быть в тюрьме!". Жители страны даже сочинили песню: "Пак Кын Хе должна уйти в отставку! Тьма не может победить свет!" .

Представители лидера сказали, что она "внимательно наблюдает за митингами по телевизору", хотя, пожалуй, она всё гораздо лучше слышала и видела сама.

"Мы не хотим каких-либо почетных уходов для президента Пака. Мы хотим, чтобы она ушла с максимальным позором и стыдом! Желание избирателей — немедленный уход Пак Кын Хе!" — сказал 18-летний школьник Ким Бёль И.

Отметим, что рекордные демонстрации прошли после очередного личного обращения президента к жителям страны. Эксперты говорят, что она сумела расколоть противостоящий ей фронт партий, но, похоже, еще больше обозлила народ.

Между тем три оппозиционные партии Южной Кореи внесли в парламент проект резолюции об импичменте действующему президенту республики Пак Кын Хе.

Как передает агентство Yonhap, в поддержку внесения документа высказался 171 депутат. Голосование по проекту резолюции пройдет 6 декабря в ходе планового заседания парламента.

Как ранее писала Правда.Ру, на фоне прогремевшего в стране крупного коррупционного скандала, почти 80% жителей Южной Кореи поддерживают импичмент президенту страны. Президент Южной Кореи оказалась под градом критики из-за скандала с участием своей подруги-гадалки Чхве Сун Линь. Президент использовала свое влияние, чтобы заставить южнокорейские корпорации делать многомиллионные пожертвования в два связанных с Чхве Сун Линь неправительственных фонда.

Сложно представить, но весь скандал разразился после того, как возле какого-то мусорного бака был найден планшет президента, в котором сохранились невероятные файлы: программные речи Пак Кын Хе, подвергнутые серьезным правкам со стороны очень "компетентной" гадалки, которая, к слову, предсказывала развал Северной Кореи в ближайшие два года и настаивала на выстраивании жесткой политики в отношении Пхеньяна.

Напомним, согласно конституции Южной Кореи, против президента не может быть возбуждено уголовное дело. Тем не менее, прокуратура собирается допрашивать главу государства пока в качестве свидетеля в рамках расследования дела о коррупции и злоупотреблении властью, развернувшегося в ближайшем окружении южнокорейского лидера.

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