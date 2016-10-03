Чем станет для Клинтон "удар" Ассанжа — нокдауном или нокаутом?

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что выложит в Сеть перед президентскими выборами в США серьезные материалы о предвыборной кампании кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон.

По его словам, дата публикации связана с выборами, так как "это значимо и зависит от того, какой эффект материалы произведут в обществе и в СМИ". Ассанж пообещал выступить с балкона посольства Эквадора в Лондоне и предать огласке все имеющиеся у него данные, которых, по его заверениям, немало. Что за информацию готов опубликовать Ассанж и чего ради Клинтон вдруг решится сойти с предвыборной дистанции?

Об этом Pravda.Ru поговорила с политологом, профессором ВШЭ Олегом Матвейчевым.

"Это все громко сказано. Есть огромное количество всевозможной убойной фактуры против Клинтон, потому что чета Клинтон всю жизнь занималась махинациями, продажами должностей, использованием служебного положения, участвовала и в международных крупных аферах. Тут недостатков в фактуре нет. Нельзя сказать, что она, Клинтон, и президент Билл Клинтон, в свое время совершили одну-две ошибки. Уже достоянием гласности стало огромное количество всяких разных махинаций. Поэтому, новым "открытием" может стать любой факт биографии Клинтон", — рассказал собеседник Правды.Ру.

"Проблема состоит в том, что WikiLeaks и вообще интернет как таковой, даже в Америке не является основным тренд-мейкером всех этих новостных событий. Он занимает такую же нишу, как, допустим, интернет в России. И, поскольку, все СМИ и истеблишмент в Америке работают на Клинтон, то мы вряд ли увидим, что информация дойдет до широких масс. Скажем, 30% пользователей Интернета, которые, по большому счету, итак настроены против Клинтон, просто еще раз убедятся, что все ужасно, что некого избирать. А те, кто интернетом не пользуются, привыкли следовать за тем, что говорит, условно говоря, Times, или BBC, CNN. Эти люди ничего не узнают, а если узнают, то останутся при своем мнении. Ассанж переоценивает свои возможности", — подчеркнул эксперт.

Касательно возможного отказа Клинтон продолжать борьбу за президентское место, Олег Матвейчев отметил следующее: "Она не будет сходить с дистанции, вряд ли Демократическая партия ее позволит это сделать. Консенсус в части американских элит по поводу Клинтон достигнут, и чтобы она не натворила, чтобы не сделала, они постараются это отыграть всеми возможными способами".

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