Российские десантники высадятся в пустыне около Египта

Российские десантники в октябре 2016 года отправятся в Египет для участия в военных учениях по уничтожению незаконных вооруженных формирований в условиях пустыни.

Фото: Facebook/Министерство обороны

«Впервые в истории подразделение российских десантников со своим вооружением и техникой планирует убыть в Африку для участия в совместном международном учении. Убытие военнослужащих России на территорию Арабской Республики Египет с последующим выходом в район проведения учений спланировано в октябре 2016 года», - говорится в пресс-релизе Минобороны России.

За ходом учений будут наблюдать представители из боле, чем 30 стран. Участие в них российских десантников регламентировано достигнутыми с египетской стороной договоренностями и в соответствии с планом международной деятельности российского оборонного ведомства.

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