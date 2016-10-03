Захарова: Андрею Фомочкину могут подарить квартиру

Представитель министерства спорта и туризма Белоруссии Андрей Фомочкин может получить квартиру в подарок.

Фомочкину, который пронес российский флаг на церемонии открытия Паралимпиады, хотят подарить квартиру. Об этом в Facebook сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, ей позвонил знакомый, чей товарищ решил сделать такой подарок белорусу в знак восхищения его поступком.

Захарова отметила, что "квартира настоящая, в готовом доме - это я, естественно, лично проверила".

В то же время представитель МИД РФ не уточнила, кто "этот загадочный граф Монте-Кристо и как отреагирует наш белорусский герой на такой подарок". "Вы узнаете завтра, потому что сегодня Андрей Фомочкин приехал в Москву", - добавила она.

Как напоминает Российская газета, Фомочкин пронес флаг РФ во время парада атлетов на открытии Паралимпиады-2016. Представитель Белоруссии сделал это в знак солидарности с российскими паралимпийцами, которых не допустили к соревнованиям. За этот поступок он был лишен аккредитации на Игры.

Ранее председатель Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель подчеркнул, что белорусские спортсмены готовы пронести российские флаги на церемонии открытия Паралимпиады в знак солидарности с российскими коллегами.

7 августа Международный паралимпийский комитет дисквалифицировал Паралимпийский комитет РФ, отстранив российских спортсменов от международных состязаний. Паралимпийский комитет России обжаловал решение об отстранении спортсменов от соревнований в спортивном арбитраже в Лозанне и Федеральном суде Швейцарии, однако обе жалобы были отклонены. Президент России Владимир Путин пообещал устроить для спортсменов, отстраненных от Паралимпиады-2016, собственные соревнования. Проведение данных состязаний назначено на 7-8 сентября в Подмосковье.

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