Венгрия не признала итоги референдума по квотам мигрантов

Руководство Национальной избирательной комиссии Венгрии не признало итоги референдума по квотам Евросоюза на расселение мигрантов.

источник Pravda.Ru

Как пишет Reuters, явка составила менее 40% населения. В соответствии с законодательством страны, итоги голосования могут быть признаны действительными только в случае, если в нем поучаствовали 50% граждан.

Напомним, накануне жители страны должны были дать ответ на вопрос: «Хотите ли вы разрешить Европейскому союзу принимать решение о переселении лиц, не являющихся гражданами Венгрии, в Венгрию без согласия Государственного собрания?».

Большинство участников референдума, как передает BBC - 95% (2 687 542 человека) выступили против участия Венгрии в программе обязательного распределения мигрантов на территории страны. При этом общее число граждан страны, которые могли принять участие в плебисците составляет 8,3 млн.

Напомним, что главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".

Стоит также отметить, что из стран ЕС Венгрия принимает наиболее жесткие и, к слову сказать, адекватные меры в борьбе с миграцией. Хотя Виктор Орбан систематически подвергается обструкции со стороны элит Евросоюза, все больше политиков приходит к мысли, что в будущем опыт Венгрии придется перенимать и остальным странам. Об этом подробнее читайте в следующих публикациях Правды.Ру:

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