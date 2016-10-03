Руководство Национальной избирательной комиссии Венгрии не признало итоги референдума по квотам Евросоюза на расселение мигрантов.
Как пишет Reuters, явка составила менее 40% населения. В соответствии с законодательством страны, итоги голосования могут быть признаны действительными только в случае, если в нем поучаствовали 50% граждан.
Напомним, накануне жители страны должны были дать ответ на вопрос: «Хотите ли вы разрешить Европейскому союзу принимать решение о переселении лиц, не являющихся гражданами Венгрии, в Венгрию без согласия Государственного собрания?».
Большинство участников референдума, как передает BBC - 95% (2 687 542 человека) выступили против участия Венгрии в программе обязательного распределения мигрантов на территории страны. При этом общее число граждан страны, которые могли принять участие в плебисците составляет 8,3 млн.
Напомним, что главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".
Стоит также отметить, что из стран ЕС Венгрия принимает наиболее жесткие и, к слову сказать, адекватные меры в борьбе с миграцией. Хотя Виктор Орбан систематически подвергается обструкции со стороны элит Евросоюза, все больше политиков приходит к мысли, что в будущем опыт Венгрии придется перенимать и остальным странам. Об этом подробнее читайте в следующих публикациях Правды.Ру:
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