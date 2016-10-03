Глава британского МИДа назвал Африку страной

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон оговорился во время своего выступления на ежегодном партийном съезде правящей Консервативной партии.

источник Pravda.Ru

Как пишут Известия, выступая в воскресенье в Бирмингеме, Джонсон назвал Африку не континентом или частью света, а страной.

«Средняя продолжительность жизни в Африке поразительным образом выросла после того, как эта страна вошла в глобальную экономическую систему», - приводит газета The Independent слова министра.

По данным СМИ, глава внешнеполитического ведомства Великобритании известен своей высокой эрудицией, поэтому вряд ли кто-то в Соединенном Королевстве будет толковать эти слова как пример необразованности

Напомним, ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предположил, что действия России в Сирии должны привести к ее изоляции и даже бойкоту чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Как сообщала Правда.Ру, во время подготовки и проведения референдума о выходе Великобритании из Евросоюза, Джонсон был активным сторонником и пропагандистом Brexit.

После проведения референдума, на котором победили евроскептики, все ожидали, что Джонсон выдвинет свою кандидатуру на пост главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Но 30 июня 2016 года, после того как его ближайший сподвижник по кампании за Brexit, министр юстиции Майкл Гоув сам выдвинул свою кандидатуру на пост главы Консервативной партии, Борис Джонсон не стал баллотироваться на пост главы правительства, официально объявив об этом на пресс-конференции в Лондоне.

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