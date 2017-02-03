Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Порошенко снова пригрезились российские войска на Украине

Мир

Ответственность за обострение ситуации на Добассе, в том числе, за обстрел жилых кварталов Авдеевки, украинский президент в очередной раз решил свалить на Россию и некие "пророссийские вооруженные формирования".

359107.jpeg
Фото: AP

Порошенко утверждает, что "российские войска и боевики, которые ими контролируются" организовали наступление на позиции украинских войск, п украинская сторона "делала все возможное", чтобы просто отбить эти атаки, начатые в конце января. Такое заявление можно услышать в видеозаписи, которую распространила пресс-служба президента Украины.

По словам Порошенко, заявления Москвы, что российские власти не контролируют формирования в Донбассе, являются ошибочными, так как "в каждом подразделении находятся кадровые российские военные". 

Порошенко подчеркнул, что Украина, как и раньше, выступает за прекращение огня в Донбассе, передает "Интерфакс".

На сегодняшней видеоконференции с главой Донецкой ВГА Павлом Жебривским заявил президент Украины Петр Порошенко даже заявил о том, что  украинский представитель в Специальном центре координации и контроля, получая соответствующие приказы от министра обороны и по личному поручению главы государства  "постоянно демонстрировал готовность к прекращению огня", поскольку Петра Алексеевича очень расстраивает  "тот ужас, который происходит сейчас в Донецке с ограничением поставок света и воды".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал международное сообщество оказывать давление на Киев, чтобы он прекратил атаки на Донбасс. Развернувшееся наступление представитель Кремля назвал преступной авантюрой, способной подорвать Минские договоренности. Он также выразил надежду, что ополченцам Донбасса хватит боеприпасов, "чтобы отвечать на агрессивные действия со стороны Украины".

Напомним, в последние дни обстановка у линии соприкосновения резко обострилась. По данным оборонного ведомства провозглашенной Донецкой народной республики, украинские силовики в воскресенье вечером атаковали республику в pайоне города Авдеевка и населенного пункта Ясиноватая, но получили отпор. В результате боевых столкновений обе стороны конфликта понесли потери в живой силе, имеются жертвы и раненые среди мирного населения, а также многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры.

Как ранее сообщала Правда.Ру, продвижение пришлось признать и украинским властям. Заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский публично заявил, что ВСУ не обороняются, а на самом деле наступают на позиции ополченцев в Донбассе. "На сегодняшний день, как бы оно ни было, но метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись (вперед)", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию в Авдеевке.

А в статье на сайте "Радио Свобода" говорится, что причиной обострения конфликта на Донбассе стало так называемое "ползучее наступление" ВСУ, когда военные шаг за шагом продвигаются по "серой", нейтральной зоне к позициям ополченцев.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Польза рыбьего жира
Здоровье
Польза рыбьего жира
3 способа отрастить длинные ресницы
Красота
3 способа отрастить длинные ресницы
Комментарии
Актуальная аналитика
Украина
Украина отдаст долги землями
Как отдохнуть
Аркадий Инин о ненависти к селфи и благодарности Трампу
Региональные
Первый пошел: На пост мэра Москвы объявился единый кандидат
Читательский топ
В Краснодаре школьник умер во время урока
Минск пытается дружить против Москвы
CNN: Да, войска НАТО развернулись у самых границ России
В России введен сбор на снег и дождь
Убить в себе викинга: Специалист по Руси дал оценку фильму
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
В Краснодаре школьник умер во время урока

Причиной смерти, предположительно, стал инсульт. Ранее ребенок считался здоровым

В Краснодаре школьник умер во время урока
Минск пытается дружить против Москвы
Белоруссия
Минск пытается дружить против Москвы
Мир
CNN: Да, войска НАТО развернулись у самых границ России
Общество
В России введен сбор на снег и дождь
Российское кино
Убить в себе викинга: Специалист по Руси дал оценку фильму

Насколько фильм "Викинг" режиссера Андрея Кравчука соответствует исторической правде? Почему быт славян показан убого и резко отличается от послехристианских времен? Что нужно потомкам - правда или мифы? Об этом Pravda.Ru рассказал Владимир Петрухин, историк, главный научный сотрудник Института славяноведения РАН, консультант фильма "Викинг".

Убить в себе викинга: Специалист по Руси дал оценку фильму
Минск пытается дружить против Москвы
Белоруссия
Минск пытается дружить против Москвы
Мир
"Ударить и добить": Что США готовят России
Мир
Кто о чем, а Маккейн снова просит Трампа выдать Украине летальное оружие
Как отстоять права
Дома и шахты под обстрелом: На Донбассе собирают подписи против геноцида

Председатели Народных советов ЛНР и ДНР обратились к главам России, США и Германии с просьбой "остановить Порошенко", чтобы прекратить бои и блокаду региона.

Дома и шахты под обстрелом: На Донбассе собирают подписи против геноцида
Месть 90-х: России грозит депопуляция
Воспитание
Месть 90-х: России грозит депопуляция
Украина
Очевидец из Донецка: Мы гибнем, а ОБСЕ только фиксирует
Белоруссия
Минск пытается дружить против Москвы
Фархат Измайлов Ученых на свалку? Математические модели вычислят инновации Фархат Измайлов Дмитрий Нерсесов Европейцы объявили США угрозой наряду с Россией Дмитрий Нерсесов Андрей Соколов Зачем Эрнст спёр перо Нестора Андрей Соколов
Комментарии
sokolblack Флоты НАТО и Украины проведут учения по возвращению Крыма
ЦИНИК-ФАТАЛИСТ "Ударить и добить": Что США готовят России
Татьяна Волина Адвокат: В Москве собаки стали хозяевами человека
Татьяна Волина Жительница Москвы наняла киллера для убийства матери
Dm St Встречи депутатов с избирателями избавят от лукавства
Nikolaj Boiko Месть 90-х: России грозит депопуляция
Елена Агаева "А нас-то за что?!": Норвегия обиделась на Россию из-за депутатов
vkontakte_378129471 "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Юрий Котов Встречи депутатов с избирателями избавят от лукавства
Юрий Котов Адвокат: В Москве собаки стали хозяевами человека
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?