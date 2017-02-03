Порошенко снова пригрезились российские войска на Украине

Ответственность за обострение ситуации на Добассе, в том числе, за обстрел жилых кварталов Авдеевки, украинский президент в очередной раз решил свалить на Россию и некие "пророссийские вооруженные формирования".

Фото: AP

Порошенко утверждает, что "российские войска и боевики, которые ими контролируются" организовали наступление на позиции украинских войск, п украинская сторона "делала все возможное", чтобы просто отбить эти атаки, начатые в конце января. Такое заявление можно услышать в видеозаписи, которую распространила пресс-служба президента Украины.

По словам Порошенко, заявления Москвы, что российские власти не контролируют формирования в Донбассе, являются ошибочными, так как "в каждом подразделении находятся кадровые российские военные".

Порошенко подчеркнул, что Украина, как и раньше, выступает за прекращение огня в Донбассе, передает "Интерфакс".

На сегодняшней видеоконференции с главой Донецкой ВГА Павлом Жебривским заявил президент Украины Петр Порошенко даже заявил о том, что украинский представитель в Специальном центре координации и контроля, получая соответствующие приказы от министра обороны и по личному поручению главы государства "постоянно демонстрировал готовность к прекращению огня", поскольку Петра Алексеевича очень расстраивает "тот ужас, который происходит сейчас в Донецке с ограничением поставок света и воды".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал международное сообщество оказывать давление на Киев, чтобы он прекратил атаки на Донбасс. Развернувшееся наступление представитель Кремля назвал преступной авантюрой, способной подорвать Минские договоренности. Он также выразил надежду, что ополченцам Донбасса хватит боеприпасов, "чтобы отвечать на агрессивные действия со стороны Украины".

Напомним, в последние дни обстановка у линии соприкосновения резко обострилась. По данным оборонного ведомства провозглашенной Донецкой народной республики, украинские силовики в воскресенье вечером атаковали республику в pайоне города Авдеевка и населенного пункта Ясиноватая, но получили отпор. В результате боевых столкновений обе стороны конфликта понесли потери в живой силе, имеются жертвы и раненые среди мирного населения, а также многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры.

Как ранее сообщала Правда.Ру, продвижение пришлось признать и украинским властям. Заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский публично заявил, что ВСУ не обороняются, а на самом деле наступают на позиции ополченцев в Донбассе. "На сегодняшний день, как бы оно ни было, но метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись (вперед)", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию в Авдеевке.

А в статье на сайте "Радио Свобода" говорится, что причиной обострения конфликта на Донбассе стало так называемое "ползучее наступление" ВСУ, когда военные шаг за шагом продвигаются по "серой", нейтральной зоне к позициям ополченцев.

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