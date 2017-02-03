Лукашенко хочет засудить главу Россельхознадзора

Уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта хочет возбудить президент Белоруссии. Об этом Александр Лукашенко заявил в беседе с журналистами.

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Белорусский лидер уверен, что российское ведомство препятствует поставкам белорусского продовольствия в Россию.

"Я скажу главное: первое - все эти Данкверты - люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта или крышуют или где-то работают, или собственниками. Они конечно по качеству и цене не могут конкурировать с белорусской продукцией. Теперь вы понимаете, почему устанавливаются вот эти барьеры. Я тоже президенту об этом сказал - разберись. И потом, по молочке у них, по моему, 7 млн тонн свободный рынок, то есть закупают. Мы поставляем чуть больше четырех млн, три еще свободно. Чего вы артачитесь? Чего вы блокируете белорусские товары? Нам же его надо продать, чтобы заплатить вам за нефть и газ, я всегда об этом говорю. Мы на этом не наживаемся. Иди, выдои эту корову по капле, произведи эти сыры и масло и продай, это все непросто", - сказал он.

В октябре 2016 года госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота заявлял, что Россия и Белоруссия вырабатывают новую формулу взаимодействия между Россельхознадзором и белорусскими экспортерами сельхозпродукции.

По словам Рапорта, некоторое давление действительно существует, и не всегда оно оправдано. При этом он отметил, что обе организации находятся в постоянном контакте и стараются выработать разумные формы взаимодействиям между теми, кто производит сельхозпродукцию и теми, кто ее контролирует.

"Вся правовая база взаимодействия находится в Евразийском экономическом союзе. И они дают правовую оценку: насколько те или иные действия Россельхознадзора оправданы или нет, где они правы или не правы", - сказал Рапота.

Взаимоотношения между Россельхознадзором и белорусскими производителями Рапота называл "рабочим моментом".

Напомним, в осенью минувшего года, во время встречи с Григорием Рапортой, Александра Лукашенко также заявил, что при поставках в Россию блокируются товары из Белоруссии, потому что более дешевая белорусская продукция "бьет по карману олигархам" от российских контролирующих органов.

Член экспертного совета комитета Госдумы по делам национальностей Кирилл Коктыш рассказал Правде.Ру. о каких товарах сельского хозяйства и олигархах вел речь белорусский президент на встрече с Григорием Рапотой.

"Крупнейших латифундистов в России не мало. Молочное российское лобби и белорусская молочная промышленность - давний конфликт. Российского производителя постоянно обвиняют в том, что Белоруссия дает более дешевые продукты при лучшем качестве. Здесь нет ничего нового, это старо и понятно. Более важная проблема сейчас в транспортной сфере. Белорусский авиаперевозчик полагается в России иностранной компанией, а не компанией, например, евразийской, и платит за пролет российского воздушного пространства в 10 раз больше, чем российские авиаперевозчики. Такие вещи наблюдаются и в других отраслях", - рассказал Кирилл Коктыш.

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