Европейские СМИ: Путин контролирует мир "от Крыма до Марокко"

Россия успешно реализует "новую средиземноморскую политику", основы которой были заложены возвращением Крыма. Об этом сообщает Liberté Politique. Москва уже заручилась поддержкой Сирии и Турции, а теперь налаживает связи с Марокко, чтобы получить выход к Атлантическому океану, говорится в статье.

По мнению автора статьи, Владимир Путин действовал в несколько этапов. Началось все, по словам журналиста, с воссоединения Крыма с Россией. Вернув Крым, Владимир Путин заложил основы "новой средиземноморской политики" России, однако европейцы не поняли масштаба и значения этого события "из-за своей исторической безграмотности и идеологических и аналитических заблуждений", подчёркивает автор. Возвращение Крыма в состав России и "превращение Севастополя в неприступную крепость" на самом деле было лишь подготовкой к "средиземноморскому плану" Путина, считает Liberté Politique.

Далее было укрепление военных баз в Тартусе и в Латакии, восстановление отношений с Турцией, после чего российские стратеги разработали и "алжирский вариант" с базой в Мерс-эль-Кебире, говорится в статье. Последним этапом стал Марокко, отмечается в статье: "Поддерживая Марокко в вопросе Западной Сахары, он уже готовится к выходу к Атлантическому океану".

Напомним, ранее американский журнал The American Interest назвал 8 самых могущественных держав. В список попали США, Китай, Япония, Россия, которая опередила на один пункт Германию, Индия, Иран, а замыкает рейтинг Израиль. Что касается РФ, то здесь налицо успехи в дипломатии, отмечает издание.

"Путин одержал победу в Сирии как в военном смысле, так и на словах, позволяя Асаду вернуть контроль над Алеппо и тем самым унижая Соединённые Штаты", — отмечается в статье.

Напомним, ранее тогда еще президент США Барак Обама заявил, что Россия является военной супердержавой, влияющей на весь мир и свой регион.

То, что Россия изменила мировой порядок, признают и представители власти в США. Экс-советник Джорджа Буша — младшего Томас Грэм, считает, что, "демонизируя Путина, Запад расписывается в неуверенности в собственных силах". В интервью NPR он заявил, что не понимает, для чего нужно продолжать снова и снова наказывать Россию.

"Она обладает значительной военной мощью, как мы видели в сфере кибернетики. Это крупная держава, и мы должны с этим смириться. Она будет частью стабильного мирового порядка. Сейчас самое время для новой политики в отношении России, — считает Томас Грэм. — Это не холодная война и не стратегическое партнёрство в период после холодной войны. Мировой порядок меняется. Нам нужно найти новое равновесие".

Задалось вопросом, как Россия правит миром, также издание National Post.

"Российский военный бюджет составляет всего одну десятую часть от военного бюджета США, у России меньше военнослужащих, чем у Индии. Однако стране, которая мастерски научилась проецировать влияние в мире, тратя при этом довольно мало средств, этого вполне достаточно. Крым был присоединен без единого выстрела. Сирийская кампания потребовала всего 50 самолетов и стоила России всего 500 миллионов долларов. США потратили столько же денег на военную подготовку сирийских повстанцев", — пишет автор материала.

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