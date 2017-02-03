Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Минфин США раскрыл причины ослабления антироссийских санкций

Мир

В США рассказали, почему пошли на смягчение антироссийских санкций. В Минфине США объяснили это "прямыми жалобами" американских компаний, которым эти ограничения мешали экспортировать в Россию продукцию "наподобие мобильных телефонов или планшетов", а также "программного обеспечения с низким уровнем шифрования".

359057.jpeg

Однако в ведомстве отметили, что санкции против ФСБ в целом "остаются в силе". По словам эксперта, суть шага заключается в том, что он сделал возможным уплату американскими компаниями определенных сборов, без которых невозможен экспорт в Россию указанной техникоемкой продукции. Платить такие сборы в России положено ФСБ, которая 29 декабря прошлого года была занесена в США в санкционные "черные списки".

Как ранее сообщала Правда.Ру, о некотором ослаблении санкционного режима в отношении России объявили власти США. Пока, правда, это коснулось только российских спецслужб.

На сайте Минфина США появился соответствующий документ под названием "Генеральная лицензия номер 1". Как вытекает из этого документа, теперь разрешаются почти "все сделки и действия" с участием Федеральной службы безопасности России, которые ранее были запрещены указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года.

После этого пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер подчеркнул, что Соединенные Штаты не смягчали санкции в отношении России, а лишь уточнили действия уже введенных ограничений.

А позже было названо условие отмены антироссийских санкций. Как заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, санкции США останутся в силе, пока Крым не вернется под контроль Украины.

На это постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин ответил словами из Конституции США.

"В этой связи нельзя не вспомнить, что в конституции Соединенных Штатов прозвучали такие замечательные исторические слова: "Мы, народ", — сказал Чуркин в ответном слове. "Народ Крым вполне определенно выразил свою волю на референдуме", — заявил российский постпред.

Также с критикой на Россию обрушился постпред Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт. В Совете Безопасности ООН на открытом заседании по ситуации на востоке Украины он заявил об ответственности России за возникновение кризиса на Украине, который, по его словам, начался с событий в Крыму. Однако Чуркин напомнил, что "все началось с государственного переворота во многом при поддержке извне".

Он также ответил коллеге из Соединенного Королевства. "Верните Мальвинские острова, верните Гибралтар, верните аннексированную вами часть Кипра, верните архипелаг Чагас в Индийском океане, который вы превратили в огромную военную базу. Тогда ваша советь, может быть, будет чуть более чиста и вы сможете рассуждать на другие темы", — сказал Чуркин.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, новые санкции в отношении России экс-президент США Барак Обама успел ввел в декабре перед тем, как покинуть свой пост. Тогда в черный список попали пять ведомств — в том числе ФСБ РФ и ГРУ Генштаба РФ, а также шесть человек. Среди них — глава ГРУ Игорь Коробов и другие высокопоставленные сотрудники этой спецслужбы Игорь Костюков, Владимир Алексеев, Сергей Гизунов. Помимо этого, власти США выслали из страны 35 российских дипломатов. В списке оказалось двое российских хакеров — Евгений Богачев, а также Алексей Белан.

Также был представлен доклад ФБР, якобы доказывающий вину России в хакерских атаках на выборы в Штатах. Над ним посмеялись и наши, и западные эксперты.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Германия потребует отменить санкции против России?
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Как спасти выпечку
Рецепты
Как спасти выпечку
10 необходимых масок для лица
Красота
10 необходимых масок для лица
Комментарии
Актуальная аналитика
Как отстоять права
За что детей забирают из семей
Партии
"Такое бывает у сварщиков": О версиях болезни лоббиста "акта Магнитского"
Мир
НАТО на базаре. Почём патроны?
Читательский топ
В Краснодаре школьник умер во время урока
Минск пытается дружить против Москвы
CNN: Да, войска НАТО развернулись у самых границ России
В России введен налог на снег и дождь
Убить в себе викинга: Специалист по Руси дал оценку фильму
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
В Краснодаре школьник умер во время урока

Причиной смерти, предположительно, стал инсульт. Ранее ребенок считался здоровым

В Краснодаре школьник умер во время урока
Минск пытается дружить против Москвы
Белоруссия
Минск пытается дружить против Москвы
Мир
CNN: Да, войска НАТО развернулись у самых границ России
Общество
В России введен налог на снег и дождь
Российское кино
Убить в себе викинга: Специалист по Руси дал оценку фильму

Насколько фильм "Викинг" режиссера Андрея Кравчука соответствует исторической правде? Почему быт славян показан убого и резко отличается от послехристианских времен? Что нужно потомкам - правда или мифы? Об этом Pravda.Ru рассказал Владимир Петрухин, историк, главный научный сотрудник Института славяноведения РАН, консультант фильма "Викинг".

Убить в себе викинга: Специалист по Руси дал оценку фильму
Минск пытается дружить против Москвы
Белоруссия
Минск пытается дружить против Москвы
Мир
"Ударить и добить": Что США готовят России
Советское наследие
Идея СССР: Хранить и помнить
Как отстоять права
Дома и шахты под обстрелом: На Донбассе собирают подписи против геноцида

Председатели Народных советов ЛНР и ДНР обратились к главам России, США и Германии с просьбой "остановить Порошенко", чтобы прекратить бои и блокаду региона.

Дома и шахты под обстрелом: На Донбассе собирают подписи против геноцида
Месть 90-х: России грозит депопуляция
Воспитание
Месть 90-х: России грозит депопуляция
Украина
Очевидец из Донецка: Мы гибнем, а ОБСЕ только фиксирует
Белоруссия
Минск пытается дружить против Москвы
Андрей Соколов Зачем Эрнст спёр перо Нестора Андрей Соколов Любовь Степушова Война между Ираном и США опять в повестке дня Любовь Степушова Саид Гафуров Войну в Сирии можно закончить в один день Саид Гафуров
Комментарии
vkontakte_149203197 СМИ: Россияне ищут, как попасть в Сирию добровольцем
vkontakte_249160252 Дома и шахты под обстрелом: На Донбассе собирают подписи против геноцида
Ivan Konstantinov Флоты НАТО и Украины проведут учения по возвращению Крыма
vkontakte_370328787 Игру Dota 2 требуют запретить в России из-за алкоголя, каннибализма и элементов BDSM
koreisha alexa Демократам США жаль мигрантов. А как же войны?
vkontakte_370328787 Игру Dota 2 требуют запретить в России из-за алкоголя, каннибализма и элементов BDSM
Николай Сербин(Facebook) Флоты НАТО и Украины проведут учения по возвращению Крыма
Марсель Газизов Зачем Эрнст спёр перо Нестора
Виталий Луцюк(Одноклассники) В России введен налог на снег и дождь
Oleg Shustov В России введен налог на снег и дождь
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?