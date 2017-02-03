Минфин США раскрыл причины ослабления антироссийских санкций

В США рассказали, почему пошли на смягчение антироссийских санкций. В Минфине США объяснили это "прямыми жалобами" американских компаний, которым эти ограничения мешали экспортировать в Россию продукцию "наподобие мобильных телефонов или планшетов", а также "программного обеспечения с низким уровнем шифрования".

Однако в ведомстве отметили, что санкции против ФСБ в целом "остаются в силе". По словам эксперта, суть шага заключается в том, что он сделал возможным уплату американскими компаниями определенных сборов, без которых невозможен экспорт в Россию указанной техникоемкой продукции. Платить такие сборы в России положено ФСБ, которая 29 декабря прошлого года была занесена в США в санкционные "черные списки".

Как ранее сообщала Правда.Ру, о некотором ослаблении санкционного режима в отношении России объявили власти США. Пока, правда, это коснулось только российских спецслужб.

На сайте Минфина США появился соответствующий документ под названием "Генеральная лицензия номер 1". Как вытекает из этого документа, теперь разрешаются почти "все сделки и действия" с участием Федеральной службы безопасности России, которые ранее были запрещены указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года.

После этого пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер подчеркнул, что Соединенные Штаты не смягчали санкции в отношении России, а лишь уточнили действия уже введенных ограничений.

А позже было названо условие отмены антироссийских санкций. Как заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, санкции США останутся в силе, пока Крым не вернется под контроль Украины.

На это постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин ответил словами из Конституции США.

"В этой связи нельзя не вспомнить, что в конституции Соединенных Штатов прозвучали такие замечательные исторические слова: "Мы, народ", — сказал Чуркин в ответном слове. "Народ Крым вполне определенно выразил свою волю на референдуме", — заявил российский постпред.

Также с критикой на Россию обрушился постпред Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт. В Совете Безопасности ООН на открытом заседании по ситуации на востоке Украины он заявил об ответственности России за возникновение кризиса на Украине, который, по его словам, начался с событий в Крыму. Однако Чуркин напомнил, что "все началось с государственного переворота во многом при поддержке извне".

Он также ответил коллеге из Соединенного Королевства. "Верните Мальвинские острова, верните Гибралтар, верните аннексированную вами часть Кипра, верните архипелаг Чагас в Индийском океане, который вы превратили в огромную военную базу. Тогда ваша советь, может быть, будет чуть более чиста и вы сможете рассуждать на другие темы", — сказал Чуркин.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, новые санкции в отношении России экс-президент США Барак Обама успел ввел в декабре перед тем, как покинуть свой пост. Тогда в черный список попали пять ведомств — в том числе ФСБ РФ и ГРУ Генштаба РФ, а также шесть человек. Среди них — глава ГРУ Игорь Коробов и другие высокопоставленные сотрудники этой спецслужбы Игорь Костюков, Владимир Алексеев, Сергей Гизунов. Помимо этого, власти США выслали из страны 35 российских дипломатов. В списке оказалось двое российских хакеров — Евгений Богачев, а также Алексей Белан.

Также был представлен доклад ФБР, якобы доказывающий вину России в хакерских атаках на выборы в Штатах. Над ним посмеялись и наши, и западные эксперты.

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