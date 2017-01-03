Найденное в Алеппо болгарское оружие на самом деле российское - экс-министр обороны Болгарии

Законность деятельности оружейного завода в Лясковец начала районная прокуратура в Горна Оряховица. Об этом заявила в эфире Радио "Фокус" пресс-секретарь главного прокурора Болгарии Румяна Арнаудова. Она уточнила, что проверка завода "Аркус" началась из-за найденных в Алеппо боеприпасов болгарского производства.

"Проверяется осуществление деятельности завода согласно выданной лицензии. Естественно в рамках проверки будут собираться данные о возможном совершении преступления по ст. 233 Уголовного кодекса. Если данные подтвердятся, то будет возбуждено дело, а если нет, то случай будет считаться законченным", — объяснила Арнаудова.

О начале этой проверки сообщила и болгарская газета "Труд": поводом для прокурорской инспекции послужил материал ее корреспондента Диляны Гайтанджиевой из освобожденного сирийского мегаполиса.

В Алеппо Гайтанджиевой показали брошенный джихадистами склад, в котором хранились десятки ящиков с боеприпасами, произведенными в Болгарии. Производитель большинства из них — "Вазовский машиностроительный завод". В подвале обнаружили и болгарские 122-миллиметровые ракеты "Град" — самое смертоносное оружие у джихадистов. Во время подхода к складу журналистка попала под обстрел и предположила, что он мог вестись и болгарскими боеприпасами.

Именно о статье в болгарском "Труде" несколько дней назад рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она заявила, что к болгарской стороне есть вопросы.

У самих болгарских прокуроров вопросов по поставкам боеприпасов в Сирию и их производителю нет, так как их больше заинтересовала частная оружейная компания Arcus, которая, судя по этикеткам на ящиках со снарядами, экспортировала их.

Как сообщает "Труд", прокуратура и полиция в настоящий момент проверяют лицензии Arcus на производство и торговлю боеприпасами. Часть документов изъяли из министерства обороны, где еще будет уточнятся информация о частной компании.

В то же время, экс-министр обороны Болгарии Бойко Ноев, выступая в эфире бТВ, заявил, что на самом деле названные болгарским боеприпасы, которые были обнаружены в Алеппо, вовсе не болгарские. На самом деле они российские, убеждает бывший чиновник, и вообще, заявляет он, Россия "хочет контролировать производство оружия в Болгарии".

В своих предположениях Ноев продвигается настолько далеко, что под видом "фактов, на которые надо посмотреть" предлагает версию о том, что болгарский журналист (имеется ввиду Диляна Гайтаджиева — ред.) "ходит по освобожденным районам Алеппо, заходит на склад и находит ящики. На одном из них пишет: "Произведено в Болгарии".

По словам экс-министра, "журналист болгарского издания введен в заблуждение", потому что в этом ящике лежали ракеты российского производства, о чем ни журналист, ни посол, ни Захарова не могли знать.

"Может оказаться, что снаряд, взорвавшийся вблизи болгарского журналиста, произведен в России. Ракета, которая недавно убила российских медиков в Алеппо, тоже может оказаться российского производства. Почему российского? Болгария не производит то, что находилось в ящике. Болгария получила эти ракеты "Град" и, по мнению специалистов, они произведены в начале 80-х в СССР, заводом, который сегодня находится на территории России", — утверждает Бойко Ноев.

Однако, по имеющимся сведениям, ящики с ракетами "Град" датированы 2015 годом. Кроме того, госпредприятие "Вазовский машинстроительный завод", (больше известное как VMZ по маркировке на боеприпасах) является крупнейшим партнером американских компаний и производит широкий спектр вооружения: от артиллерийских снарядов и противотанковых гранатометов до авиационных и реактивных ракет, в том числе, систем залпового огня "Град". Именно эти боеприпасы производства "Вазовского машиностроительного завода" чаще всего мелькают на фотографиях джихадистов, которые они выкладывают в соцсети.

Конечно, болгарские власти не торгуют с террористами, болгарское оружие попадает к ним окольными путями. Но действительно ли в Болгарии чиновники не догадываются о том, где находится конечный пункт доставки оружия, сделанного в стране?

В рамках брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сведения о том, что в Алеппо был найден склад боеприпасов террористической группировки "Джабхат-ан-Нусра" (запрещена на территории России) с болгарским вооружением.

В частности, она отметила, что Болгария фактически продолжает нелегальный сбыт оружия по просроченным лицензиям, которые в свое время были переданы еще от СССР.

"Хотела бы подчеркнуть, что Россия с конца 1990-х годов ведет с Софией переговоры по заключению двустороннего межправительственного соглашения в лицензионной сфере, которое, прежде всего, регламентировало бы экспорт военной продукции в третьи страны. К сожалению, болгарская сторона не спешит его заключать. Видимо, неурегулированность этой сферы, данного вопроса, этой проблематики вполне устраивает определенных представителей Болгарии."

Однако экс-министр обороны Болгарии Бойко Ноев уверен: никаких юридических оснований для претензий со стороны России в отношении лицензий на производство оружия в Болгарии нет. Просто России, настаивает он, "хочет контролировать болгарскую военную промышленность и желание давать Болгарии разрешения, куда экспортировать оружие".

Удобная позиция, если учесть, что оружие, произведенное в Болгарии, попадало в руки джихадистов, а это, видимо, никак не смущало болгарские власти.

Журналистка Диляна Гайтанджиева, та самая, которая увидела в Алеппо оружие, произведенное в Болгарии, уже предложила Бойко Ноеву возглавить в качестве эксперта болгарскую парламентскую делегацию и съездить самому в Алеппо, чтобы на месте поставить все точки над "i".