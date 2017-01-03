В Эстонии новогодняя речь Путина оказалась популярнее поздравления президента Керсти Кальюлайд

Новогодняя телепрограмма эстонского телевидения отличалась в этом году особой пестротой. Интересно, что первое место в рейтинге заняла передача "Edekabel", а второе - новогодняя речь Владимира Путина.

Фото: AP

В новогодней программе передачу Edekabel, ведущий Хенрик Норманн демонстрировал свои навыки пародиста, уделяя особое внимание образу главы Эстонии Керсти Кальюлайд, ставшей первой женщиной - президентом страны.

Пока нет совершенно точных данных, но по первоначальным подсчетам, новогодняя речь президента России Владимира Путина, показанная по Первому Балтийскому каналу, собрала больше зрителей, чем выступление эстонского президента Керсти Кальюлайд. Кроме того, в рейтинге рчь эстонского лидера уступила передаче "Ärapanija" и интервью Аванди и Сеппа с Юри Ратасом.

Поскольку речь президента Эстонии Кальюлайд транслировалась как на ETV, Kanal 2, так и на TV3, пока невозможно говорить о конкретных цифрах.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в своем новогоднем обращении глава государства пожелал мира и процветания россиянам, а также рассказал, как можно стать волшебником.

Уходящий 2016-й год был непростым, но трудности, с которыми столкнулась Россия, сплотили страну и побудили открыть огромные резервы возможностей для движения вперёд, заявил президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении, которое показали на Дальнем Востоке.

"2016-й год уходит. Он был непростым, но трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас, побудили открыть огромные резервы наших возможностей для движения вперед. Главное - мы верим в себя, в свои силы, в свою страну. Мы работаем, работаем успешно, и у нас многое получается", - сказал Путин.

Он поблагодарил россиян "за победы и достижения, за понимание и доверие, за настоящую, сердечную заботу о России".