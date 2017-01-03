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Источник Правда.Ру

Глава НАТО "просветил" журналистов, чем отличается Россия от ИГИЛ

Мир

Сравнивать Россию и террористическую организацию "Исламское государство" (запрещенную в России) нельзя, считает генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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Фото: AP

Об этом он заявил в интервью немецкому таблоиду Bild. По  мнению Столтенберга, это "крайне разные вещи".

"От России не исходит непосредственной угрозы для партнеров по альянсу. Россия является нашим соседом и останется нашим соседом, поэтому мы стараемся поддерживать диалог и стремимся к деэскалации", - заявил глава Альянса, - Что касается России, то я придерживаюсь мнения, что с ней важно поддерживать диалог".

С "Исламским государством" ситуация "полностью противоположная", сказал Йенс Столтенберг, поскольку именно ИГ виновно в многочисленных терактах в европейских столицах. 

"В итоге нам придется жить с опасностью террора, в том числе, и в 2017 году. Поэтому наша цель - разбить и уничтожить ИГ", - сказал генсек НАТО.

Также Столтенберг высказался против военной операции Альянса в Сирии при нынешних обстоятельствах: "Мы знаем, что применение военной силы может быть сильным инструментом, но в то же время нам известно, что военная сила не всегда приводит к разрешению проблем. Иногда оно может еще больше усугубить и без того ужасную ситуацию".

По словам генсека НАТО, в случае военных операций НАТО в Боснии и Герцеговине и в Ливии были мандаты Организации Объединенных Наций. В Сирии же ООН, к сожалению, блокируют, и Совбезу ООН не удается прийти к единому мнению.

"Применение военной силы без соответствующего мандата ООН может усугубить конфликт и привести к еще большему региональному конфликту", - добавил Столтенберг.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в начале ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на фоне растущей напряженности в отношениях с Россией сотни тысяч военнослужащих альянса будут приведены в более высокую боеготовность.

Газета The Times писала в этот же период: чтобы сдерживать "агрессию России", руководство блока намеревается подготовить значительные наземные силы. Между тем Столтенберг не называет точных цифр. Он заявлял следующее: "Мы не видим непременной угрозы в отношении какого-либо государства - члена НАТО". В то же время, генсек НАТО отметил "возрастающее российское присутствие" России в регионе.

Между тем бывший глава Североатлантического альянса и советник украинского президента Андерс Фог Расмуссен раскритиковал Барака Обаму за нерешительность. "Америка должна быть мировым полицейским", - утверждает он. По его мнению, США должны чаще и все более решительнее вмешиваться в международные конфликты, тогда как нынешний американский лидер, по мнению бывшего главного натовца, чересчур неохотно применяет военную силу за пределами США, в основном лишь угрожая её использованием. 

И все-таки риторика натовских представителей меняется. В середине декабря постоянный представитель США при НАТО Дуглас Льют в эфире телеканала ABC News заявил, что Россия не собирается нападать на страны Североатлантического альянса. Правда, при этом он привычно добавил: "Россия стала источником нестабильности, неопределенности и непредсказуемости для альянса". 

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Темы НАТО Россия Йенс Столтенберг Исламское государство
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