Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Марин Ле Пен назвала присоединение Крыма законным

Мир

Лидер французского "Национального фронта" Марин Ле Пен уверена в том, что возвращение Крыма в состав России было законным.

357699.jpeg

Об этом она заявила в эфире телеканала BFM-TV.

"Я не считаю, что присоединение (Крыма) было незаконным: был организован референдум, жители Крыма проголосовали за присоединение к России. Не вижу никаких оснований ставить под сомнение этот референдум",- сказала Ле Пен.

Как  известно, власти Франции не признали возвращение Крыма в состав России.

Однако, как считает экс-премьер республики Франсуа Фийон, вопрос Крыма должны решать между собой Москва и Киев.

Политика, которую проводит в последние годы Франция по отношении к России, противоречит здравому смыслу и нуждается в пересмотре, включая отмену санкций. Такое мнение высказал в четверг вечером во время теледебатов в эфире канала France 2 перед вторым туром праймериз оппозиции.участник праймериз правоцентристов во Франции Франсуа Фийон.

"Я считаю, что политика, которая проводится вот уже четыре года Франсуа Олландом по отношению к России, абсурдна, и что она подталкивает Россию к ужесточению, самоизоляции и включению националистических рефлексов. Россия - это крупнейшая страна в мире, страна, до зубов вооруженная ядерным оружием, и, таким образом, она представляет опасность, если с ней обращаться так, как мы обращаемся последние пять лет", - сказал политик.

Как подчеркнул Фийон, в случае своего избрания президентом Франции он будет выступать за немедленное налаживание диалога с Россией. "Я требую, чтобы мы сели за стол переговоров с Россией, не ожидая согласия американцев, и попробовали бы с ней восстановить связь - пусть она даже не будет доверительной, но это должно позволить пристыковать Россию к Европе", - отметил он.

По мнению политика, Россия "не является угрозой для Европы": подлинная опасность, убежден Фийон, "является экономической и называется азиатским континентом". "Это - не военная угроза, это - угроза в смысле мирового экономического доминирования. Разумно ли использовать политику санкций, которая совершенно ничего не принесла, лишь навредив французским аграриям, чтобы подтолкнуть Россию в сторону Азии? Думаю, что эта политика провалилась, и пора это признать", - отметил он.

Касаясь вопроса о статусе Крымского полуострова, экс-премьер республики отметил, что он должен быть урегулирован путем прямых переговоров между Россией и Украиной, в то время как Киев пока блокирует со своей стороны реализацию минских соглашений.

Выражая в целом неодобрение ситуацией с Крымом, политики задает вопрос о том, как была достигнута независимость Косово, которая была провозглашена в полном отрыве от международного права.

"Я хочу, чтобы вопрос Крыма решался с соблюдением международного права, и нужно, чтобы состоялись переговоры в рамках международного законодательства между Украиной и Россией", - сказал он.

Конфликт на востоке Украины, продолжил Фийон, также должен быть урегулирован путем переговоров - на основе договоренностей, заключенных в Минске. "Я хочу, чтобы Россия соблюдала минские соглашения, но для этого нужно также, чтобы их соблюдала и Украина. Украинский же парламент отказывается проголосовать по одному из основополагающих аспектов этого соглашения, каковым является предоставление автономии Донбассу", - указал политик.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в марте 2014 года, по итогам проведенного общенародного референдума, Крым и Севастополь вошли в состав России. За воссоединение с Россией проголосовало 96,77% жителей полуострова и 95,6% севастопольцев.

Закон о ратификации договора о вхождении Крыма и Севастополя в состав России, а также указ об образовании Крымского федерального округа президент России Владимир Путин подписал 21 марта 2014 года.

Все это время Киев продолжает считать Крым "своей, но временно оккупированной территорией", при этом не гнушаясь самых разных провокаций по отношению к жителям Республики.

В ответ на притязания Украины, Россия заявляла, что жители Крыма стали россиянами по собственной воле, вполне демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно. и выбор крымчан, проголосовавших за воссоединение с РФ, нужно уважать, избегая двойных стандартов.

"Нужно уважать выбор людей (в Крыму), не подстраивать каждый раз под свои геополитические интересы международное право и принципы демократии", - заявил он в интервью для фильма Оливера Стоуна "Украина в огне", который вышел в эфир телеканала Рен ТВ. 

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня


России не простят возвращения Крыма?
Темы Крым Россия Марин Ле Пен Франсуа Фийон политика Франции
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Масала - идеальный зимний напиток
Здоровье
Масала - идеальный зимний напиток
Комментарии
Актуальная аналитика
Воспитание
Во Францию вернулся интерес к русскому языку
Ближний Восток
Яков Кедми: "Всем будет проще, если США и Россия объединятся"
Чаепития в Академии
Академик Михаил Данилов и его "шлюпка"
Читательский топ
Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри
Ученые: Продолжительность жизни зависит от месяца рождения
NYT считает, что "Обама смог наказать Россию"
В горах Перу обнаружили руку с тремя длинными пальцами
В Китае нашли отлично сохранившийся меч возрастом 2300 лет. ВИДЕО
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Украина
Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри

Почему Европа, по крайней мере часть Восточной Европы, постепенно начинает снова поворачиваться в сторону России? Скажется ли этот тренд на позиции Украины и, вообще, что ожидает нашего буйного западного соседа в обозримой перспективе? На вопросы Pravda.Ru ответил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри
Ученые: Продолжительность жизни зависит от месяца рождения
Общество
Ученые: Продолжительность жизни зависит от месяца рождения
Мир
NYT считает, что "Обама смог наказать Россию"
Наука и техника
В горах Перу обнаружили руку с тремя длинными пальцами
Южная Америка
США "приватизировали" Аргентину и Бразилию"

Население Бразилии и Аргентины после прихода к власти неолибералов начинает понимать, что его жестоко обманули. Жизнь все ухудшается, и не видно никаких хороших перспектив. Аргентину ждут в 2017 году парламентские выборы, а Бразилию в 2018-м — президентские. Так зачем же тогда Вашингтоном затевались в этих странах неолиберальные перевороты?

США "приватизировали" Аргентину и Бразилию"
NYT считает, что "Обама смог наказать Россию"
Мир
NYT считает, что "Обама смог наказать Россию"
Политика
Кого не поздравил Путин: Порошенко оказался изгоем
Мир
CNN: Путин снова умыл Обаму
Украина
В Запорожье показали "Иронию судьбы" на стене жилого дома

Жители Запорожья накануне Нового года смогли посмотреть "Иронию судьбы" на очень большом экране: фильм транслировали на стене одной из многоэтажек в Хортицком районе.

В Запорожье показали "Иронию судьбы" на стене жилого дома
В новогоднем обращении Владимир Путин пожелал россиянам мира и благополучия
Политика
В новогоднем обращении Владимир Путин пожелал россиянам мира и благополучия
Украина
Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри
Общество
Патриарх Кирилл: Уходящий год был одним из самых трудных в XXI веке
Владимир Губарев Академик Михаил Данилов и его "шлюпка" Владимир Губарев Любовь Степушова (Люлько) Не расслабляться: У Обамы еще три недели Любовь Степушова (Люлько) Игорь Буккер Елка примиряет всех и каждого Игорь Буккер
Комментарии
Алексей Юрьевич(Google) Россияне стали предпочитать водку, а не пиво
Елена Ивановна Британские физики разоблачили фатальную ошибку авторов Золушки
vkontakte_280193463 Марин Ле Пен — президент Франции: Каковы шансы?
Milana Valevska Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри
vkontakte_372278327 Британские физики разоблачили фатальную ошибку авторов Золушки
Светлана Савченко Украина надеется отсудить у России "за Крым и Донбасс" не менее $50 млрд.
Геннадий Пантелеев В Киеве рассказали, когда вернут контроль над Донбассом
RechnikA Алтай. В поисках Шамбалы
Виктор Гольдмахер США "приватизировали" Аргентину и Бразилию"
Виктор Гольдмахер США "приватизировали" Аргентину и Бразилию"
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?