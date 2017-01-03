Марин Ле Пен назвала присоединение Крыма законным

Лидер французского "Национального фронта" Марин Ле Пен уверена в том, что возвращение Крыма в состав России было законным.

Об этом она заявила в эфире телеканала BFM-TV.

"Я не считаю, что присоединение (Крыма) было незаконным: был организован референдум, жители Крыма проголосовали за присоединение к России. Не вижу никаких оснований ставить под сомнение этот референдум",- сказала Ле Пен.

Как известно, власти Франции не признали возвращение Крыма в состав России.

Однако, как считает экс-премьер республики Франсуа Фийон, вопрос Крыма должны решать между собой Москва и Киев.

Политика, которую проводит в последние годы Франция по отношении к России, противоречит здравому смыслу и нуждается в пересмотре, включая отмену санкций. Такое мнение высказал в четверг вечером во время теледебатов в эфире канала France 2 перед вторым туром праймериз оппозиции.участник праймериз правоцентристов во Франции Франсуа Фийон.

"Я считаю, что политика, которая проводится вот уже четыре года Франсуа Олландом по отношению к России, абсурдна, и что она подталкивает Россию к ужесточению, самоизоляции и включению националистических рефлексов. Россия - это крупнейшая страна в мире, страна, до зубов вооруженная ядерным оружием, и, таким образом, она представляет опасность, если с ней обращаться так, как мы обращаемся последние пять лет", - сказал политик.

Как подчеркнул Фийон, в случае своего избрания президентом Франции он будет выступать за немедленное налаживание диалога с Россией. "Я требую, чтобы мы сели за стол переговоров с Россией, не ожидая согласия американцев, и попробовали бы с ней восстановить связь - пусть она даже не будет доверительной, но это должно позволить пристыковать Россию к Европе", - отметил он.

По мнению политика, Россия "не является угрозой для Европы": подлинная опасность, убежден Фийон, "является экономической и называется азиатским континентом". "Это - не военная угроза, это - угроза в смысле мирового экономического доминирования. Разумно ли использовать политику санкций, которая совершенно ничего не принесла, лишь навредив французским аграриям, чтобы подтолкнуть Россию в сторону Азии? Думаю, что эта политика провалилась, и пора это признать", - отметил он.

Касаясь вопроса о статусе Крымского полуострова, экс-премьер республики отметил, что он должен быть урегулирован путем прямых переговоров между Россией и Украиной, в то время как Киев пока блокирует со своей стороны реализацию минских соглашений.

Выражая в целом неодобрение ситуацией с Крымом, политики задает вопрос о том, как была достигнута независимость Косово, которая была провозглашена в полном отрыве от международного права.

"Я хочу, чтобы вопрос Крыма решался с соблюдением международного права, и нужно, чтобы состоялись переговоры в рамках международного законодательства между Украиной и Россией", - сказал он.

Конфликт на востоке Украины, продолжил Фийон, также должен быть урегулирован путем переговоров - на основе договоренностей, заключенных в Минске. "Я хочу, чтобы Россия соблюдала минские соглашения, но для этого нужно также, чтобы их соблюдала и Украина. Украинский же парламент отказывается проголосовать по одному из основополагающих аспектов этого соглашения, каковым является предоставление автономии Донбассу", - указал политик.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в марте 2014 года, по итогам проведенного общенародного референдума, Крым и Севастополь вошли в состав России. За воссоединение с Россией проголосовало 96,77% жителей полуострова и 95,6% севастопольцев.

Закон о ратификации договора о вхождении Крыма и Севастополя в состав России, а также указ об образовании Крымского федерального округа президент России Владимир Путин подписал 21 марта 2014 года.

Все это время Киев продолжает считать Крым "своей, но временно оккупированной территорией", при этом не гнушаясь самых разных провокаций по отношению к жителям Республики.

В ответ на притязания Украины, Россия заявляла, что жители Крыма стали россиянами по собственной воле, вполне демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно. и выбор крымчан, проголосовавших за воссоединение с РФ, нужно уважать, избегая двойных стандартов.

"Нужно уважать выбор людей (в Крыму), не подстраивать каждый раз под свои геополитические интересы международное право и принципы демократии", - заявил он в интервью для фильма Оливера Стоуна "Украина в огне", который вышел в эфир телеканала Рен ТВ.

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