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Источник Правда.Ру

В Китае объявлено первое в 2017 году "красное" предупреждение из-за смога

Мир

Смог, который вновь окутает некоторые северные и восточные районы Китая, вынудил Национальный метеорологический центр страны объявить сегодня предупреждение "красного уровня", первое в наступившем году.

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Фото: AP

Во власти густого смога будет находиться часть региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй и провинции Хэнань, Шаньдун, Аньхой и Цзянсу, прогнозируют специалистs Центра. Видимость в этих районах составит менее 500 метров и при наихудшем сценарии, возможно, снизится до 50 метров.

Центр также обновил "оранжевое" предупреждение о смоге, который отмечается в северных, восточных и центральных районах Китая с пятницы.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодах. Наивысший уровень опасности в ней обозначается красным цветом, за которым следуют оранжевый, желтый и синий.

Как сообщала Правда.Ру, 2 января 2017 года в международном аэропорту Шуанлю в китайском городе Чэнду из-за сильного тумана задержан 81 рейс, ещё семь отменены. 

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Отмечается, что утром 2 января из-за ухудшения видимости взлетно-посадочную полосу пришлось закрыть на четыре часа. Вылета в аэропорту ожидают около 8 тысяч пассажиров.

"Смог повлиял на работу аэропорта, но ситуация под контролем. Пассажирам предоставлено горячее питание, мы обеспечили своевременное оповещение об изменениях в расписании", - сообщил ТАСС по телефону представитель воздушной гавани. При этом он отметил, что сегодня нет рейсов в Россию.

А в середине декабря в 24 городах Поднебесной был объявлен красный уровень опасности в связи с ухудшением качества воздуха из-за смога. Четырехуровневая система определения загрязнения воздуха была введена в Китае в 2013 году. Согласно установленным правилам, муниципальные власти объявляют о красном уровне тревоги, когда сильный смог продолжается более трех дней подряд, оранжевый - три дня, желтый - два дня и синий - один день.

В центре столицы концентрация в воздухе загрязняющих веществ PM2,5 в середине декабря превышала 200 мкг на метр кубический, что говорит о высокой степени загрязнения, отмечают в местном центре мониторинга экологической ситуации. В отдельных районах Тяньцзиня портового города, соседствующего с Пекином, индекс загрязнения воздуха AQI достиг значения в 300 единиц, что свидетельствует о серьезнейшем загрязнении воздуха.

Местные власти решили, по крайней мере, на несколько дней закрыть сотни заводов, также были закрыты школы. Количество транспортных средств на дорогах города резко сокращено.

Пекин является одной и самых грязных столиц мира. Город регулярно окутывает густой смог.

Как бороться со смогом, придумали китайские инженеры, которые разрабатывают причудливые конструкции из вентиляторов. По замыслу разработчиков, эти устройства должны помочь при разгоне непроглядного тумана из выхлопных газов и вредных выбросов в атмосферу.

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