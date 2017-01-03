С начала антитеррористической операции против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) от ударов международной коалиции в Ираке и Сирии погибли 118 мирных жителей.
Сообщение об этом распространил штаб коалиции.
"На данный момент на основании доступной информации штаб коалиции пришел к выводу, что с начала антитеррористической операции бомбардировки привели к непреднамеренному уничтожению 188 мирных граждан. Мы сожалеем об их гибели и выражаем соболезнования их семьям", - говорится в сообщении.
При этом подчеркивается, что коалиция сочла недостоверными большинство из полученных ею в ноябре данных о гибели мирных граждан в результате бомбардировок.
"В ноябре 2016 года штаб коалиции получил 16 новых докладов, изучил семь ранее полученных сообщений о возможных жертвах среди гражданского населения в результате бомбардировок коалиции в Ираке и Сирии", - говорится в сообщении. Там указывается, что "13 из этих докладов признаны недостоверными, пять названы достоверными, а еще пять находятся в стадии оценки".
Все пять признанных "достоверными" случаев имели место в ноябре прошлого года. Речь идет о бомбардировках в районах иракских городов Шахид-Юнус ас-Саб (6 ноября) и Мосул (26 и 29 ноября), а также сирийских аль-Салахии (21 ноября) и Ракки (26 ноября).
"В каждом из этих случаев, как показало расследование, несмотря на все меры предосторожности, к сожалению, имели место жертвы среди гражданского населения", - говорится в сообщении.
Тринадцать сообщений, признанных недостоверными, касались бомбардировок в различных районах Сирии и Ирака в феврале, а также в октябре-ноябре 2016 года. "Определение "недостоверные данные" означает, что на данный момент нет достаточной информации о том, что удары коалиции могли привести к жертвам среди гражданского населения", - указывается в сообщении.
Напомним, как сообщала Правда.Ру, результате бомбардировок Мосула силами коалиции, возглавляемой США, ежедневно гибнут десятки мирных жителей. Это чревато гуманитарной катастрофой и может обернуться "пирровой победой" для Вашингтона.
По мнению экспертов, еще до своего начала операция по зачистке Мосула от боевиков "Исламского государства"* может превратиться в гуманитарную катастрофу.
*ИГ - Исламское государство, террористическая организация, запрещенная в России.
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