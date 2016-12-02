Немецкий "агент 007" оказался порнозвездой из ИГИЛ

Невероятная история произошла в Германии: сотрудник немецких спецслужб оказался не только звездой порнофильмов, но еще и исламистом.

Журналиста Джозефина Хютлин рассказала об этой истории в статье в The Daily Beast.

Еще две недели назад гражданин Германии испанского происхождения 51-летний Роке М., добропорядочный, как казалось, семьянин, отец четверых детей, работал в немецкой спецслужбе - в Федеральном ведомстве по защите конституции.

В его обязанности входило отслеживать исламистов в стране. И вот теперь он находится за решеткой.

Экс-секретный агент теперь обвиняется в том, что под вымышленным именем зашел в интернет-чат, популярный среди воинствующих исламистов, раструбил, что работает в спецслужбах, и предложил другому пользователю устроить акт насилия против "неверных,рассказывает издание. Однако, тут его подстерегала крупная неудача: собеседник в чате оказался его же коллегой их BfV, и на следующий день М. был арестован.

Во время допроса стало известно, что еще два года назад М. принял ислам, затем "воля Аллаха" привела его на службу в BfV. По его словам, агентов в секретный службы исламисты внедряют по некоему "масштабному плану".

На работу в BfV Роке М. был принят в апреле 2016 года после тщательной проверки с соблюдением как утверждает глава BfV Ханс-Георг Маасен всех возможных и стожайших предосторожностей.

Однако докопаться до второй жизни будущего агента при проверках так и не смогли. Более того, при обыске в его квартире были найдены видеозаписи гей-порнофильмов, в которых М. играл под тем же псевдонимом, под которым зашел в чат исламистов.

Не будь М. столь эксцентричной личностью, эта история навлекла бы на BfV намного больше неприятностей, считает журналист Ханс Лейендекер.

"Он женат, его супруга - врач, но одновременно он звезда гей-порно, католик и салафит. Никто не знает, кто он такой на самом деле, да он и сам, похоже, этого не знает", - заметил Лейендекер.

Автор замечает: в Германии, ввиду ее исторического опыта, работа в спецслужбах - не столь почетное занятие, как в некоторых других странах. "Найти людей с надлежащей квалификацией всегда было трудно", - говорит Лейендекер.

Когда два года назад BfV разместила в газетах объявление о приеме на работу, откликнулось так мало соискателей, что Маасен был вынужден обратиться к обществу - заверить, что объявление не было шуткой. "Теперь, конечно, это уже не кажется смешным", - пишет автор.

Как бы то ни было, но самое большое раздражение у немецких властей вызвал тот факт, что о "двойном агенте" в BfV стало известно не от руководства организации, а благодаря СМИ. "Это не просто плохой стиль работы, это настоящий позор", - заявил депутат Бундестага от СДПГ Ули Гретш.

"Нарочно не придумаешь", - констатирует автор материала Джозефина Хютлин.