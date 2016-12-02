Польша и Украина договорились сотрудничать в сфере обороны

Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны между Польшей и Украиной было подписано в рамках визита украинского президента Петра Порошенко в Варшаву. Как сообщили в пресс-службе Порошенко, целью документа является создание договорно-правовой базы для развития сотрудничества между сторонами в оборонной сфере на принципах взаимности, пишет РИА Новости.

В частности, соглашение создает правовые основания для расширения украинского-польского сотрудничества в оборонной отрасли. Это касается, таких направлений как военная связь и информационные системы, проведение научно-исследовательских работ для нужд вооруженных сил, оборонная политика и планирование, отмечается в сообщении.

Кроме того, сообщается, что соглашение касается таких сфер, как логистическое обеспечение вооруженных сил, проведение военных инженерно-технических работ, военной инфраструктуры, разработки, модернизации, изготовления и поставки оборонного оборудования, сотрудничества в сфере оборонной промышленности, операции сил спецназа и других направления сотрудничества.

Также уточняется, что Украина и Польша подписали генеральное межправсоглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Отмечается, что это соглашение окажет положительное влияние на обороноспособность государства, развитие оборонно-промышленного комплекса и развитие украинских ВС, а также предусматривает возможность начала новых актуальных направлений и форм сотрудничества сторон.

У Польши и Украины в последнее время много общего. К примеру, обе эти страны ранее пытались помешать проекту "Северный поток — 2". Киев и Варшава выступили против, поскольку испугались остаться без сборов за транзит газа из России. Позже и Польша, и Украина выразили недовольство по поводу расширения "Газпрому" доступа к газопроводу OPAL. Польша намерена блокировать передачу газопровода OPAL, на Украине заявили, что это нарушает соглашение об ассоциации с ЕС.

Между тем эксперты уверены, что большой угрозой для Польши, для польской безопасности, для польской нации является никто иной, как власть страны. Как рассказал Правде. Ру Конрад Ренкас, эксперт Европейского геополитического исследовательского центра, руководство Польши защищает не польские интересы, оно то выступает в интересах Вашингтона, то преследует цели Берлина. Обвинения против тех, кто отстаивает национальные интересы, штампуют многие польские СМИ и политики в польском парламенте. В польском сейме было уже много разговоров даже о том, что не надо иметь польскую армию.

Он добавил, что именно Антоний Мацеревич, Анджей Дуда и им подобные политики представляют большую угрозу для польской безопасности. Они хотят войны, хотят уничтожить польский народ своей политикой.

Как отметил другой эксперт, польская правящая элита является русофобской. Проблема в том, что польская правящая элита считает, что Россия — это то же самое, чем был Советский Союз. И раз Советский Союз нам угрожал, то сейчас Россия тоже нам угрожает. Поэтому надо поддерживать Украину, невзирая на то, что их герои — это преступники, это бандеровцы. Но польское общество осознало, что Украина не является союзником, потому что их герои — это те люди, которые убивали в Польше мирное население во время Волынской трагедии.

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