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Источник Правда.Ру

Последствия: Турция ратифицировала строительство "Турецкого потока"

Мир

Межправительственное соглашение с Россией о строительстве газопровода "Турецкий поток" прошло ратификацию в парламенте Турции.

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За это соглашение отдали свои голоса 210 депутатов из 223 парламентарием, присутствующих на голосовании. Об этом  пишет издание Milliyet. Против соглашения были 7 человек, еще шестеро не смогли определить свою позицию, поэтому от голосования воздержались.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, 10 октября между Россией и Турцией официально заключено соглашение по газопроводному комплексу "Турецкий поток". 

С российской стороны документ был подписан министром энергетики Александром Новаком, а с турецкой стороны подпись под текстом соглашения поставил министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак.

Руководитель "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что Россия и Турция договорились, что морским участком газопровода займется российская сторона. Поставки топлива по первой нитке газопровода будут целиком предназначены для турецкого рынка.

Как известно, проект транзита российского газа под названием "Турецкий поток" разрабатывался еще до инцидента с российским бомбардировщиком, сбитым турецким истребителем в небе Сирии в ноябре 2015 года.

После инцидента Россия объявила антитурецкие санкции и стала сворачивать торгово-экономическое сотрудничество. После официальных извинений турецкой стороны и переговоров Путина и Эрдогана в Санкт-Петербурге тема "Турецкого потока" была реанимирована, и обе стороны выразили готовность продолжить работу над этим проектом.

Стоит ли после эффектного подписания документов о строительстве "Турецкого потока" рассчитывать на перспективы сотрудничества в газовой сфере, рассказал ведущий эксперт центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

"Я считаю, что в данном случае мы пошли на поводу у Турции. И вполне вероятно, что и в этот раз потеряем свои деньги. Подводную часть трубопровода мы будем строить за свой счет. Более того, Турция будет требовать от нас более низких цен на газ, иначе она не будет его покупать. Вторая ветка вообще предназначена для Европы, а если разрешения на ее строительство Евросоюз не даст, то фактически мы прогорим. Я не уверен, что ради желания насолить Украине мы должны действовать именно таким образом".

Своим мнением по этому вопросу с Pravda.Ru поделился старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Петр Искендеров.

"Если говорить о строительстве "Турецкого потока", Россия заинтересована, прежде всего, в укреплении стабильности в районе турецко-сирийской границы.

"Здесь очень много сложных факторов, это не только курдская проблема, не только противоречия по Сирии, но еще и позиция ЕС, которому проект "Турецкий поток" очевидно невыгоден. Без одобрения ЕС этот проект сведется к российско-турецкому. Поэтому, безусловно, поддержка, или хотя бы нейтральное отношение ЕС более чем желательно, - подчеркнул эксперт, - Когда будут построены первые нитки, ориентированные сначала на турецкого потребителя, дальше все будет зависеть от того, как изменится обстановка в самом ЕС в условиях роста евроскептических настроений. Когда первые одна-две нитки трубопровода заработают, ситуация в Европе изменится, и этот проект станет востребован европейцами и быстро окупится".

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Темы Турция Россия Турецкий поток
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