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Источник Правда.Ру

Кто о чем, а Маккейн снова просит Трампа выдать Украине летальное оружие

Мир

С просьбой о предоставлении Киеву летального оружия к президенту США Дональлду Трампу с письмом обратился глава комитета по вооруженным силам сената Джон Маккейн.

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Фото: AP

"Я как уполномоченное лицо призываю вас в рамках оборонного бюджета за 2017 год предоставить летальное вооружение Украине", - говорится в данном письме. По мнению Маккейна, это вооружение надо предоставить Киеву, чтобы он мог "отбиться от российских атак" и для помощи в защите его территорий от "дальнейших нарушений со стороны России и сепаратистов".

США оказывают военную помощь Киеву, но официально пока только в виде обмундирования и оборудования, а не "летального вооружения". Кроме того, на западе страны американские инструкторы проводят обучение бойцов Национальной гвардии Украины. 

Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса на Украине и реализации минских соглашений.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Напомним, в сентябре прошлого года законопроект "О стабильности и демократии на Украине" одобрила палата представителей конгресса США. Документ,предусматривающий в качестве возможных мер поставки Украине "летальных защитных вооружений", носит рекомендательный характер. 

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в  более чем 600-миллиардном оборонном бюджете США на 2016 год, подписанном Бараком Обамой,  были учтены и интересы Украины в размере 300 миллионов долларов, правда с оговоркой: если власти страны сочтут это необходимым. Однако летальное оружие США на Украину так и не поставили.

Так, летом 2016 года Киев получил от США мини-беспилотники Raven RQ-11B. Однако в декабре советник начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Натан Хазин заявил, что беспилотники разочаровали украинских военных, так как противник легко может перехватывать и глушить их.

Несколько ранее  Киев понадеялся  на то, что ядерное оружие, вывозимое американскими военными с Турции, будет предложено разместить на Украине, что стало бы, по мнению некоторых украинских экспертов, "эффективным международным механизмом сдерживания российской агрессии", а также побудит Соединенные Штаты к созданию военных баз в стране. 

А сам президент Украины в своих выступления постоянно напоминает, что его страна по-прежнему ждет от Запада помощи украинской армии  в виде летального оружия. Обращаясь к западным коллегам, Порошенко заявил, что Украине удалось создать "новую профессиональную армию, которой абсолютно безопасно передать летальное оружие".

Самое интересно, что, как признают украинские эксперты, летальное оружие Украине не очень-то и нужно: с советских времен на военных складах этого самого оружия здесь оказалось настолько много,  что даже после 25 лет независимых продаж его за рубеж по весу и гниения от неправильного хранения, запасы еще не исчерпаны.

Главное в этих просьбах другое: заставить  США "вовлечься" в конфликт на Украине уже всерьез, а не только помогать деньгами, советами и советниками.

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