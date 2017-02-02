О некотором ослаблении санкционного режима в отношении России объявили власти США. Пока, правда, это коснулось только российских спецслужб.
На сайте Минфина США появился соответствующий документ под названием "Генеральная лицензия номер 1". Как вытекает из этого документа, теперь разрешаются почти "все сделки и действия" с участием Федеральной службы безопасности России, которые ранее были запрещены указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года.
В документе отмечается, что разрешается "запрашивать, получать, использовать и платить за лицензии, сертификаты или разрешения, выданные или зарегистрированные ФСБ России для импорта, распространения или использования продукции информационных технологий в Российской Федерации". Кроме того, отмечается, что общая стоимость оплат "за подобные лицензии, сертификаты или разрешения не должна превышать $5 тыс. в год".
При этом под запретом остаются "экспорт, реэкспорт и поставка любых товаров, технических средств или средств обеспечений" в Крым.
Возможно, это связано с договоренностями Владимира Путина и Дональда Трампа о совместной борьбе против ИГ - именно такие предположения уже высказывают эксперты. Ведь в первую очередь это должно касаться координации спецслужб, обмена информацией. Без этого подобные договоренности не осуществить.
Напомним, как сообщала Правда.Ру, новые санкции в отношении России экс-президент США Барак Обама успел ввел в декабре перед тем, как покинуть свой пост. Тогда в черный список попали пять ведомств - в том числе ФСБ РФ и ГРУ Генштаба РФ, а также шесть человек. Среди них - глава ГРУ Игорь Коробов и другие высокопоставленные сотрудники этой спецслужбы Игорь Костюков, Владимир Алексеев, Сергей Гизунов. Помимо этого, власти США выслали из страны 35 российских дипломатов. В списке оказалось двое российских хакеров - Евгений Богачев, а также Алексей Белан.
Также был представлен доклад ФБР, якобы доказывающий вину России в хакерских атаках на выборы в Штатах. Над ним посмеялись и наши, и западные эксперты.
В своей последней пресс-конференции он заявил, что ограничительные меры в отношении России были введены из-за ее посягательства на суверенитет и целостность Украины. При этом Барак Обама отметил важность конструктивных отношений с Россией.
Всего в отношении России из-за событий на Украине и в Крыму было выпущено три президентских указа США: от 16 и 20 марта 2014 года и от 19 декабря 2014 года. После США к антироссийским санкциям присоединились Великобритания, Австралия, Япония и Евросоюз.
В интервью The Wall Street Journal, Дональд Трамп заявил, что не видит причин продолжать санкционное давление на Россию, если страны найдут взаимопонимание по борьбе с терроризмом и другим проблемам. "Если вы можете работать вместе и Россия помогает нам, почему бы не отменить санкции, если кто-то делает действительно хорошие вещи?", - цитирует избранного американского президента "Интерфакс".
Впрочем, избранный президент намерен сохранить ограничения "по крайней мере на некоторое время" после своей инаугурации.
При этом ранее в конгрессе уже заявили: если избранный президент США Дональд Трам захочет отменить санкции против РФ, введенные его предшественником Бараком Обамой, то он столкнется с "решительным противодействием" со стороны конгресса США.
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