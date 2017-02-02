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Источник Правда.Ру

Вести из Вашингтона: Санкции в отношении ФСБ России решено ослабить

Мир

О некотором ослаблении санкционного режима в отношении России объявили власти США. Пока, правда, это коснулось только российских спецслужб.

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Фото: AP

На сайте Минфина США появился соответствующий документ под названием "Генеральная лицензия номер 1". Как вытекает из этого документа, теперь разрешаются почти "все сделки и действия" с участием Федеральной службы безопасности России,  которые ранее были запрещены указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года.

В документе отмечается, что разрешается "запрашивать, получать, использовать и платить за лицензии, сертификаты или разрешения, выданные или зарегистрированные ФСБ России для импорта, распространения или использования продукции информационных технологий в Российской Федерации". Кроме того, отмечается, что общая стоимость оплат "за подобные лицензии, сертификаты или разрешения не должна превышать $5 тыс. в год".

При этом под запретом остаются "экспорт, реэкспорт и поставка любых товаров, технических средств или средств обеспечений" в Крым.

Возможно, это связано с договоренностями Владимира Путина и Дональда Трампа о совместной борьбе против ИГ - именно такие предположения уже высказывают эксперты. Ведь в первую очередь это должно касаться координации спецслужб, обмена информацией. Без этого подобные договоренности не осуществить.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, новые санкции в отношении России экс-президент США Барак Обама успел ввел в декабре перед тем, как покинуть свой пост. Тогда в черный список попали пять ведомств - в том числе ФСБ РФ и ГРУ Генштаба РФ, а также шесть человек. Среди них - глава ГРУ Игорь Коробов и другие высокопоставленные сотрудники этой спецслужбы Игорь Костюков, Владимир Алексеев, Сергей Гизунов. Помимо этого,  власти США выслали из страны 35 российских дипломатов. В списке оказалось двое российских хакеров - Евгений Богачев, а также Алексей Белан.

Также был представлен доклад ФБР, якобы доказывающий вину России в хакерских атаках на выборы в Штатах. Над ним посмеялись и наши, и западные эксперты. 

В своей последней пресс-конференции он заявил, что ограничительные меры в отношении России были введены из-за ее посягательства на суверенитет и целостность Украины. При этом Барак Обама отметил важность конструктивных отношений с Россией.

Всего в отношении России из-за событий на Украине и в Крыму было выпущено три президентских указа США: от 16 и 20 марта 2014 года и от 19 декабря 2014 года. После США к антироссийским санкциям присоединились Великобритания, Австралия, Япония и Евросоюз.

В интервью The Wall Street Journal, Дональд Трамп заявил, что не видит причин продолжать санкционное давление на Россию, если страны найдут взаимопонимание по борьбе с терроризмом и другим проблемам. "Если вы можете работать вместе и Россия помогает нам, почему бы не отменить санкции, если кто-то делает действительно хорошие вещи?", - цитирует избранного американского президента "Интерфакс".

Впрочем, избранный президент намерен сохранить ограничения "по крайней мере на некоторое время" после своей инаугурации.

При этом ранее в конгрессе уже заявили: если избранный президент США Дональд Трам захочет отменить санкции против РФ, введенные его предшественником Бараком Обамой, то он столкнется с "решительным противодействием" со стороны конгресса США.

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