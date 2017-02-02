Украинское издание требует от властей не давить на журналистов

Заявление, в котором сообщается о давлении и угрозах в адрес журналистов издания, распространила украинская интернет-газета "Страна.ua" Такая ситуация в изданием сложилась после серии публикации расследований о коррупции в высших эшелонах власти.

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"Страна.ua" требует от властей прекратить давление и обеспечить гарантированное конституцией право на свободу слова", - говорится в документе.

Особенно сильным стало это давление в последние недели. "Буквально каждый день в адрес нашего издания и журналистов поступают угрозы по всем возможным каналам коммуникаций", - заявили в "Страна.ua".

В Службе безопасности Украины (СБУ) "активизировали работу над фабрикацией уголовного дела, по которому готовят арест главного редактора", а близкие к действующей власти информационные ресурсы размещают лживые материалы об интернет-газете "с абсурдным набором обвинений", отмечает издание.

В издании расценивают эти действия как "часть кампании властей по борьбе с газетой" и обращают внимание на тот факт, что "очередной виток провокаций последовал вскоре после публикации очередного расследования "Страны. ua" о коррупции в высших эшелонах власти, а также накануне подготовки новых статей на эту тему". В этой связи газета направила обращение в международные правозащитные организации и в дипломатические представительства стран "большой семерки".

Издание "Страна.ua", созданное в феврале 2016 года, входит в холдинг "Мультимедиа Инвест Груп", который принадлежит Игорю Гужве.

Ситуация, сложившая с газетой "Страна.ua" нельзя назвать выдающейся для Украины. Постоянное давление, и не только со стороны властей, оказывается на разные СМИ, пытающиеся высказывать собственное мнение.

К примеру, в сентябре минувшего года телеканал "Интер" подвергается травле за "пророссийскость" - в частности, ему в вину ставится выпуск в эфир Иосифа Кобзона и Олега Газманова. Толпы националистически настроенных манифестантов осаждали здание телеканала несколько дней подряд и даже пытались его поджечь. . В результате полностью сгорела студия программы "Подробности". Несколько сотрудников компании отравились угарным газом, им оказывалась медицинская помощь.

Власти же с "непокорными" СМИ разбираются иначе: им просто угрожают не продлевать лицензию. Так случилось, к примеру, с телеканалом "112 Украина", которому украинский Комитет по телерадиовещанию пригрозил не продлевать лицензию. Это означало, что никаких новостей телеканал выпускать теперь не сможет. Остается только транслировать разные развлекательные программы.

О том, что популярный телеканал не дает покоя киевским властям, Правда.Ру уже писала. К владельцу "112 Украина" уже несколько раз обращались "люди от власти" с предложением продать канал по их цене. По словам гендиректора телеканала Андрея Подщипкова, после его отказа от этой сделки стала реальной угроза, что его вынудят покинуть страну, открыв против него какое-нибудь уголовное дело.

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