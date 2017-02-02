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Источник Правда.Ру

Спокойствия в Румынии ожидать не приходится

Мир

Самые крупные протестные акции за последние 30 лет, со времени свержения Чаушеску, проходят в Румынии. На улицы Бухареста в среду вечером вышли, по данным полиции, около ста тысяч человек. Кроме столицы, манифестации не прекращаются и в других крупных городах. В ряде случаев сообщается о стычках с полицией, есть пострадавшие.

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Фото: AP

Поздно вечером, когда большинство участников разошлись, туда пришли футбольные фанаты. Около ста человек, которые бросали в полицию камни, петарды и коктейли Молотова, пришлось задержать. По данным местных телеканалов, арестанты признались, что получили вознаграждение за организацию беспорядков. Попытки прорваться в здание правительства были отбиты. Пострадали несколько человек, в том числе стражи порядка. Протестующих разгоняли с помощью слезоточивого газа и дубинок.

Недовольство населения связано с предложением освободить переполненные румынские тюрьмы. Кабинет министров хочет выпустить осужденных за коррупцию и тех, кто приговорен к срокам менее пяти лет.

О причинах волнений в Румынии Pravda. Ru побеседовала с экспертом, политологом Андреем Сафоновым.

— Зачем принимать такие непопулярные решения?

— На мой взгляд, румынское руководство давно работает исключительно по рецептам, которые ему дают на Западе, но в то же время пытается каким-то образом сохранить свои позиции в стране. Этим можно объяснить очень многие шаги во внутренней и во внешней политике.

Думается, что спокойствия в Румынии ожидать не приходится. Усилится борьба между так называемыми "традиционными" партиями, и это грозит тем, что на ближайшие год-полтора Румыния может превратиться в страну с достаточно слабой политической стабильностью.

— Во главе беспорядков — футбольные фанаты, как известно, главная силовая поддержка "цветных революций" на Украине, в Сербии, Бразилии. Группа протестующих скандировала: "Румыны поднимайтесь, приходит революция". Кто платит за "революцию гидности" в Румынии?

— В Румынии американский контроль очень силен. Другой вопрос, что сейчас меняется и трансформируется некоторым образом американская политическая система, и политика США. Но, в любом случае, выиграть от того, что происходит в Румынии, могут только экстремисты, которые будут сориентированы на правые неистребимые американские круги. Как правило, от беспорядков, в которых по схеме и шаблону задействованы футбольные фанаты, ждать какого-либо позитивного начала не приходится.

— Нет ли здесь "молдавского фактора"? Вспомним, что Путин подарил Додону карту "исторической Молдавии", куда входили нынешние румынские территории. А PSD (правящая партия социал -демократов) известна как "красная", "пророссийская". Можно говорить о желании привести к власти более лояльных к Брюсселю и Вашингтону людей?

— Бесспорно, социал-демократы, которые активно действуют с начала 1990-х годов, после падения режима Николая Чаушеску, выступают за реалистический подход в отношениях с Москвой. Это не значит, что они полностью пророссийские. Но они учитывают Россию как неоспоримый фактор мировой и региональной политики.

Что же касается американцев, то у них уже четко утвержденный шаблон проведения такого рода мероприятий. Это беспорядки, это давление на центральные власти с требованием не применять силу против экстремистов в рядах митингующих, это подталкивание власти к падению.

Сейчас все зависит от того, насколько нынешнее руководство Румынии сможет, с одной стороны, привлечь на свою сторону большинство населения, а с другой стороны, сумеет ли оно противопоставить экстремизму силовые структуры, и сохранят ли эти силовые структуры лояльность. В общем и целом, вся проблема кроется в том, что Западу не выгодно ни процветание, ни стабильность в Восточной Европе.

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