В конгрессе США не дадут Трампу отменить антироссийские санкции

Если избранный президент США Дональд Трам захочет отменить санкции против РФ, введенные его предшественником Бараком Обамой, то он столкнется с "решительным противодействием" со стороны конгресса США. Об этом заявил член палаты представителей (нижней палаты конгресса США), демократ Адам Шифф. Его заявления, прозвучавшие в эфире телепередачи на канале ABC, приводит РИА Новости.

Шифф отметил, что принятых мер против России недостаточно. По его словам, если Трамп предпримет шаги, чтобы отменить санкции против РФ, на усилении режима санкций будут настаивать не только демократы, но и республиканцы, в том числе сенатор Джон Маккейн.

Напомним, за три недели до ухода Барак Обама ввел новые санкции против России. Это было сделано в связи с приписываемыми РФ кибератаками на выборах в США. США ввели санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ. Кроме того, 35 российских дипломатов в США были объявлены персонами нон-грата. Им дали несколько суток, чтобы вернуться на Родину.

Разгорелась дискуссия о том, как ответит Россия. Глава МИДа Сергей Лавров предложил президенту Владимиру Путину отправить на родину такое же количество американских дипломатов - 31 сотрудника московского посольства США и четырех человек из генконсульства в Санкт-Петербурге.

Однако российский лидер сказал, что наша страна не будет опускаться до уровня "кухонной" дипломатии. Он назвал недружественные шаги уходящей администрации США провокационными, направленными на дальнейший подрыв российско-американских отношений. Также президент подчеркнул, что «все дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будут выстраиваться исходя из политики, которую будет проводить избранный президент США Дональд Трамп».

Кстати, в окружении Трампа действия Белого дома расценили как попытку повлиять на его будущую политику по России и "загнать его в угол". Позже миллиардер приветствовал решение российского лидера Владимира Путина не выдворять американских дипломатов из РФ. Об этом будущий американский президент заявил в своем аккаунте в соцсети Twitter. Решение Путина является "отличным ходом", уверен Трамп. При этом он добавил: "Я всегда знал, что он очень умен".

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