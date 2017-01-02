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В конгрессе США не дадут Трампу отменить антироссийские санкции

Мир

Если избранный президент США Дональд Трам захочет отменить санкции против РФ, введенные его предшественником Бараком Обамой, то он столкнется с "решительным противодействием" со стороны конгресса США. Об этом заявил член палаты представителей (нижней палаты конгресса США), демократ Адам Шифф. Его заявления, прозвучавшие в эфире телепередачи на канале ABC, приводит РИА Новости.

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Шифф отметил, что принятых мер против России недостаточно. По его словам, если Трамп предпримет шаги, чтобы отменить санкции против РФ, на усилении режима санкций будут настаивать не только демократы, но и республиканцы, в том числе сенатор Джон Маккейн.

Напомним, за три недели до ухода Барак Обама ввел новые санкции против России. Это было сделано в связи с приписываемыми РФ кибератаками на выборах в США. США ввели санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ. Кроме того, 35 российских дипломатов в США были объявлены персонами нон-грата. Им дали несколько суток, чтобы вернуться на Родину.

Разгорелась дискуссия о том, как ответит Россия. Глава МИДа Сергей Лавров предложил президенту Владимиру Путину отправить на родину такое же количество американских дипломатов - 31 сотрудника московского посольства США и четырех человек из генконсульства в Санкт-Петербурге.

Однако российский лидер сказал, что наша страна не будет опускаться до уровня "кухонной" дипломатии. Он назвал недружественные шаги уходящей администрации США провокационными, направленными на дальнейший подрыв российско-американских отношений. Также президент подчеркнул, что «все дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будут выстраиваться исходя из политики, которую будет проводить избранный  президент США Дональд Трамп».

Кстати, в окружении Трампа действия Белого дома расценили как попытку повлиять на его будущую политику по России и "загнать его в угол". Позже миллиардер приветствовал решение российского лидера Владимира Путина не выдворять американских дипломатов из РФ. Об этом будущий американский президент заявил в своем аккаунте в соцсети Twitter. Решение Путина является "отличным ходом", уверен Трамп. При этом он добавил: "Я всегда знал, что он очень умен".

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