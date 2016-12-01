Путин сыграл главную роль в решении ОПЕК

Решающую роль в достижении соглашения ОПЕК по сокращению добычи нефти сыграл президент России Владимир Путин, выступив посредником между Ираном и Саудовской Аравией, об этом, ссылаясь на свои источники, сообщает агентство Reuters.

Все началось еще в сентября, когда Владимир Путин в кулуарах саммита G-20 в Китае провел встречу с саудовским принцем Мухаммадом ибн Салманом. Именно тогда, утверждают источники агентства, политики и договорились быть заодно ради спасения мирового рынка нефти от перенасыщения.

В сентябре на неформальной встрече в ходе Энергетического форума в Алжире ОПЕК пришла к мнению о необходимости сократить добычу нефти впервые после финансового кризиса 2008 года.

Конечно, отдельные страны требовали особых условий, и ради завершения сделки в Вене 30 ноября потребовалось немало дипломатических усилий.

Споры между фактическим лидером Саудовской Аравии и третьим по величине производителем ОПЕК - Ираном постоянно сводили на нет все переговоры внутри картеля.

По мнению Тегерана, Иран слишком долго находился под санкциями, и ОПЕК не должна мешать ему восстанавливать свои резервы.

Но практически накануне решающей встречи Эр-Рияд стал противиться сделке, угрожая нарастить производство, если Иран не пойдет на сокращение.

Вот тогда-то и провел российский лидер телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани, который положительно повлиял на позицию страны, пишет Reuters. После этого разговора Роухани и Бижан Намдар, министр нефти Ирана, направились к духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи.

"Зангане тщательно объяснил свою стратегию и получил одобрение лидера. Кроме того, было решено, что политическое лоббирование имеет важное значение, особенно с господином Путиным, которое лидер также одобрил", - рассказал источник.

В итоге саудиты согласились сократить производство, восприняв это, по словам министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, как "большой удар". Ирану же было позволено лишь ограничить добычу.

После встречи ОПЕК Зангане старался не давать комментарии, которые могли бы быть истолкованы, как победа Ирана над Саудовской Аравией.

ОПЕК и Россия заключили соглашение не только о заморозке, но и об уменьшении добычи нефти. Излишне говорить, насколько важно для России это соглашение - бюджет недополучает огромные суммы. Но не менее оно важно и для других стран-участниц, которые теперь смогут развивать отрасль. Если бы не геополитика, это было бы выгодно всем экономикам мира.

После заключения вчерашнего соглашения цена на нефть марки Brent в среднем на мировых биржах увеличилась на 13 процентов. Goldman Sachs предрекает увеличение цены в среднем до 55 долларов за баррель в первой половине следующего года. ОПЕК производит треть мирового объема нефти, или около 33,6 миллиона баррелей в сутки, вместе с Россией (10,8 миллиона баррелей) это более половины мировой добычи.

О чем заключен договор? Одиннадцать стран ОПЕК (Алжир, Ангола, Эквадор, Габон, Иран, Ирак, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ и Венесуэла) договорились в среду, 30 ноября, что суммарно сокращают добычу нефти на 1,166 миллиона баррелей. При этом десять стран суммарно на 1,256 миллиона баррелей, а Иран нарастит на 90 тысяч баррелей, но затем перестанет это делать. Иран выходит из-под санкций ООН, поэтому он стал исключением.

О том, почему сокращение нефтедобычи, а значит - повышение ее цены выгодно всем и кто будет главным бенефициаром сделки читайте в материале обозревателя Pravda.Ru Любови Степушковой (Люлько) "О чем договорились Россия и ОПЕК".