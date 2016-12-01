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Источник Правда.Ру

Компьютерам всего мира угрожает официальный взлом

Мир

Обновленная статья 41 Федерального уголовно-процессуального права США, разрешающая судам  выдавать ФБР ордеры на взлом компьютеров и мобильных телефонов, находящихся в юрисдикции других государств, вступила в силу с 1 декабря. Об этом сообщает Reuters.

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До принятия соответствующей поправки спецслужбам приходилось получать разрешение только через тот суд, который территориально относится к подозреваемому.

Сенатор от демократов Рон Уайден несколько раз пытался воспрепятствовать введению данной нормы. Поправку он назвал одной из самых больших ошибок США за последние несколько лет.

Однако решение демократа каждый раз блокировал сенатор-республиканец Джон Корнин.

До сегодняшнего дня, как сообщала Правда.Ру, существовали определенные ограничения: ордер можно получить только от судьи, в юрисдикции которого находится та или иная территория, где планируется провести операцию, за исключением "особых случаев". Если поправки будут приняты, то правительство сможет получить ордер на обыск и получение данных с компьютера, находящегося под иной юрисдикцией и даже на территории других государств.

Чем это грозит и можно ли таким действиям спецслужб противостоять? На этот вопрос Pravda.Ru попросила ответить доктора юридических наук, главу юридической фирмы "Интернет и право" Антона Серго.

"Учитывая, что эта инициатива американская, можно говорить о том, что россиянам это в чистом виде ничем не грозит. С формальной точки зрения, эта норма довольно спорная. Если пользователь анонимен, то нет лица, чьи права будут нарушены в случае взлома компьютера спецслужбами. Поэтому здесь надо искать правовую логику", - сказал Правде.Ру Антон Серго.

Россиян же эта норма напрямую никак не затрагивает, кроме тех случаев, когда кто-то из них попадает под внимание американских спецслужб. Тогда, соответственно, он уже может быть задержан на американской земле или какой-то нейтральной территории по требованию США.

Практика показывает, что спецслужбы всего мира, и Америки, и России, так или иначе осуществляют мониторинг информации, которая бродит в сети. "Здесь, в данном случае, всего лишь создается механизм легализации этой мониторинговой деятельности, чтобы ее можно было использовать в целях борьбы с преступностью. А сейчас это осуществляется в рамках оперативной информации, что не несет правового значения и, естественно, как довод в судах не используется", - отметил в интервью Правде.Ру Антон Серго.

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