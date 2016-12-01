Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Отчаянные переговоры: О чем сирийская оппозиция договаривается с Россией?

Мир

Переговоры о прекращении боев в сирийском Алеппо проводят с Российской Федерацией лидеры сирийской оппозиции при посредничестве Турции, но без участия США, сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

356153.jpeg
Фото: AP

Официальный представитель Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции Рияд Наасан Ага заявил, что не располагает информацией о проведении таких переговоров. В то же время помощник президента России Юрий Ушаков не стал комментировать эти сообщения СМИ. А глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на соответствующий вопрос, сказал, что Россия никогда не уклонялась от контактов со всеми группами оппозиции Сирии.

Прокомментировать ситуацию Pravda. Ru попросила историка, политолога, главного редактора журнала "Проблемы национальной стратегии" Аждара Куртова.

— О чем повстанцы хотят договориться с Россией, минуя США?

— Можно предположить, что, скорее всего, договариваться будут о прекращении активных военных действий в тех районах, которые контролируют боевые отряды, подчиненные этой самой оппозиции.

Алеппо представляет собой слоеный пирог, где много самых различных политических сил, в том числе вооруженных отрядов, представляющих разные крылья противоборствующих сторон. Город также нашпигован различными военными советниками разных государств, в том числе Турции и США.

Конечно же, терять этот боевой костяк и Турции, и представителям сирийской оппозиции не хочется. Понятно, что разгром оппозиции или даже выход боевиков из Алеппо, неминуемо повлечет за собой и их политическое поражение. А это значит отход от этих исламистских движений населения, прекращение определенной поддержки, падение их авторитета, и, как следствие, возможное уменьшения финансирования.

Если эта тенденция будет продолжаться, то это будет обозначать политическую смерть определенной части оппозиции. И сейчас принимаются отчаянные попытки для того, чтобы это предотвратить, используя самые разные каналы, самую разную риторику.

— Сейчас эти группы оппозиции еще что-то решают?

— Да, конечно. Они участвуют в военных действиях. Гибнут люди, война не прекращается, у них остается одна надежда на то, что им удастся переломить ситуацию. Многие из них, покинув посты в администрации официального правительства Сирии, поставили на карту все свое будущее, свою карьеру Поэтому я думаю, что если эти переговоры не получатся, то военное сопротивление будет продолжено.

— Что это означает для США? Они потеряли всякое влияние в Сирии?

— Нужно понимать, что США сейчас не могут контролировать все происходящие события и вмешиваться в них. Во-первых, США затеяли крупную военную операцию в Ираке со взятием Мосула. Во-вторых, среди военных США есть определенная обеспокоенность тем, что грядущее вступление в должность в январе нового президента США может привести к пересмотру важнейших аспектов ближневосточной политики США.

Поэтому они и не склонны делать чрезвычайные авантюрные шаги до вступления Трампа в должность. По этой же причине они ослабляют линию сотрудничества с Турцией.

Америка не выдает Фетулахха Гюлена, несмотря на отчаянные требования турецкой стороны, и трещина в американо-турецких отношениях, появившаяся после военного переворота, до сих пор не забетонирована.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

 

 

 

 

 

Темы США Турция Аждар Куртов Война в Сирии сирийская оппозиция
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Рейтинг круп для похудения
Здоровье
Рейтинг круп для похудения
Практика работы с обидами
поучительно
Практика работы с обидами
Комментарии
Актуальная аналитика
Советское наследие
Социальный маразм превратится в расизм?
Нефть
О чем договорились Россия и ОПЕК
Кремль
"Основное внимание - России": Реакция на Послание президента
Читательский топ
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Алеппо взят. О чем поговорим, господин Керри?
Никиту Джигурду и Марину Анисину могут обвинить в краже денег и драгоценностей Людмилы Браташ
В украинском "вийске" начался 37-й год
Гопак на граблях: Когда Украину отучат от провокаций в Крыму
Популярное Комментируемое Выбор читателей
США и Канада
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии

Причиной поломок кораблей называют китайские "чипы-разрушители".

Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Алеппо взят. О чем поговорим, господин Керри?
Мир
Алеппо взят. О чем поговорим, господин Керри?
Криминал
Никиту Джигурду и Марину Анисину могут обвинить в краже денег и драгоценностей Людмилы Браташ
Украина
В украинском "вийске" начался 37-й год
США и Канада
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии

Причиной поломок кораблей называют китайские "чипы-разрушители".

Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Фашизм цинично празднует смерть Фиделя
Карибские страны
Фашизм цинично празднует смерть Фиделя
Политика
Владимир Соловьев: "Черный" список российских СМИ — абсолютная глупость
Южная Америка
Мадуро объявил о конце капитализма
США и Канада
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии

Причиной поломок кораблей называют китайские "чипы-разрушители".

Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Школы России стали лучшими в мире по уровню математического образования
Общество
Школы России стали лучшими в мире по уровню математического образования
Авиация
Авиация — болевая точка суверенитета России
Мир
Советник Трампа предлагала дать Путину Нобелевскую премию мира
Ольга Таболина Социальный маразм превратится в расизм? Ольга Таболина Любовь Степушова (Люлько) О чем договорились Россия и ОПЕК Любовь Степушова (Люлько) Дмитрий Нерсесов Действительно ли Эрдоган так хочет свержения Асада? Дмитрий Нерсесов
Комментарии
Jotis Miglis(Mail.Ru) CNN: Путин произнес дерзкую речь
виктор хан Яков Кедми: Украина останется единой, но при другой власти
счастливчик здоровый Афроамериканцы не будут вечно терпеть беспредел полиции
счастливчик здоровый Россия не уйдет из Киргизии, несмотря на заявления Атамбаева
Google_102036463866665517675  "Наших бьют!" - недостойная реакция французской прессы на скандал Дидье Маруани и Филиппа Киркорова
Виктор Бугримов Россия не уйдет из Киргизии, несмотря на заявления Атамбаева
Иваныч Яков Кедми: Украина останется единой, но при другой власти
Виктор Гольдмахер Фашизм цинично празднует смерть Фиделя
facebook_207429216362974 Россия не уйдет из Киргизии, несмотря на заявления Атамбаева
facebook_207429216362974 Россия не уйдет из Киргизии, несмотря на заявления Атамбаева
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?