Отчаянные переговоры: О чем сирийская оппозиция договаривается с Россией?

Переговоры о прекращении боев в сирийском Алеппо проводят с Российской Федерацией лидеры сирийской оппозиции при посредничестве Турции, но без участия США, сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

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Официальный представитель Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции Рияд Наасан Ага заявил, что не располагает информацией о проведении таких переговоров. В то же время помощник президента России Юрий Ушаков не стал комментировать эти сообщения СМИ. А глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на соответствующий вопрос, сказал, что Россия никогда не уклонялась от контактов со всеми группами оппозиции Сирии.

Прокомментировать ситуацию Pravda. Ru попросила историка, политолога, главного редактора журнала "Проблемы национальной стратегии" Аждара Куртова.

— О чем повстанцы хотят договориться с Россией, минуя США?

— Можно предположить, что, скорее всего, договариваться будут о прекращении активных военных действий в тех районах, которые контролируют боевые отряды, подчиненные этой самой оппозиции.

Алеппо представляет собой слоеный пирог, где много самых различных политических сил, в том числе вооруженных отрядов, представляющих разные крылья противоборствующих сторон. Город также нашпигован различными военными советниками разных государств, в том числе Турции и США.

Конечно же, терять этот боевой костяк и Турции, и представителям сирийской оппозиции не хочется. Понятно, что разгром оппозиции или даже выход боевиков из Алеппо, неминуемо повлечет за собой и их политическое поражение. А это значит отход от этих исламистских движений населения, прекращение определенной поддержки, падение их авторитета, и, как следствие, возможное уменьшения финансирования.

Если эта тенденция будет продолжаться, то это будет обозначать политическую смерть определенной части оппозиции. И сейчас принимаются отчаянные попытки для того, чтобы это предотвратить, используя самые разные каналы, самую разную риторику.

— Сейчас эти группы оппозиции еще что-то решают?

— Да, конечно. Они участвуют в военных действиях. Гибнут люди, война не прекращается, у них остается одна надежда на то, что им удастся переломить ситуацию. Многие из них, покинув посты в администрации официального правительства Сирии, поставили на карту все свое будущее, свою карьеру Поэтому я думаю, что если эти переговоры не получатся, то военное сопротивление будет продолжено.

— Что это означает для США? Они потеряли всякое влияние в Сирии?

— Нужно понимать, что США сейчас не могут контролировать все происходящие события и вмешиваться в них. Во-первых, США затеяли крупную военную операцию в Ираке со взятием Мосула. Во-вторых, среди военных США есть определенная обеспокоенность тем, что грядущее вступление в должность в январе нового президента США может привести к пересмотру важнейших аспектов ближневосточной политики США.

Поэтому они и не склонны делать чрезвычайные авантюрные шаги до вступления Трампа в должность. По этой же причине они ослабляют линию сотрудничества с Турцией.

Америка не выдает Фетулахха Гюлена, несмотря на отчаянные требования турецкой стороны, и трещина в американо-турецких отношениях, появившаяся после военного переворота, до сих пор не забетонирована.