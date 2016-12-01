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Президент России: Мы врагов не ищем, но своими интересами не поступимся

Мир

Президент России Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию отметил, что давление на Россию осуществляется по самым разным направлениям.

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Фото: AP

В связи с этим президент напомнил о так называемых допинговых скандалах с российскими спортсменами.Но нет худа без добра, подчеркнул Владимир Путин.

В начале будущего года в России будет готова новая программа борьбы с допингом, одна из самых совершенных в мире.

Продолжая внешнеполитическую тему, глава государства подчеркнул, что "мы не ищем и никогда не искали врагов, нам нужны друзья. "Мы не допустим ущемления наших интересов, мы будет развиваться самостоятельно без указок и подсказок извне. Мы настроены на диалог", - сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что Россия готова к серьезному диалогу по созданию устойчивой системы международных отношений.

Говоря об активной восточной политике России, Владимир Путин отметил, что она продиктована не конъюнктурными соображениями, а долгосрочными национальными интересами и глобальным развитием.

Путин остановился на действиях российских военных в Сирии, заявив, что армия и флот России доказали возможность успешной работы вдали от постоянных мест дислокации. Глава государства поблагодарил военнослужащих.

"В последние годы нам было непросто, но эти испытания сделали нас сильнее. Помогли выявить те пути, по которым следует идти более настойчиво", - отметил Путин.

"Будущее страны зависит от нас, от всех граждан. Решим задачи сегодняшнего и завтрашнего дня", - заключил президент.

Президент России Владимир Путин 1 декабря с очередным Посланием Федеральному собранию. Оно стало 23-м в новейшей истории России и 13-м для Путина.

По традиции, мероприятие проходило в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Помимо парламентариев из Госдумы и Совета Федерации, на оглашение Послания были приглашены члены правительства, председатели Конституционного и Верховного судов, генпрокурор, главы Центризбиркома, Счетной палаты и Общественной палаты, руководители регионов, другие высокопоставленные лица, главы основных конфессий и представители СМИ.

Темы послание президента Федеральное собрание
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