"Агент Кремля" Пол Крейг Робертс дошутится до российского гражданства?

На слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о том, что Кремль в любой момент готов рассмотреть предоставление гражданства РФ Полу Крейгу Робертсу, экс-помощника главы минфина США отреагировал с юмором, отметив, что президент РФ поддержал его шутку в адрес газеты Washington Post.

На своем сайте известный экономист сделал запись следующего содержания: "Путин поддерживает мои насмешки в адрес Washington Post на плаву, но, вероятно, Кремль готов выдать мне паспорт. Так как нынешний заместитель председателя Федеральной резервной системы является гражданином Израиля и бывшим главой израильского Центрального Банка, мне кажется, я могу получить второй паспорт. Нам придется разобраться с этим".

Напомним, как рассказывала Правда.Ру, несколько дней назад издание The Washington Post опубликовала статью "Фейковые новости во время выборов в США распространялись благодаря усилиям российской пропаганды".

"Русские эксплуатируют технологические платформы США для нападения на американскую демократию", - заявил автор публикованного в WP материала, подчеркнув, что это касается не только проникновения в компьютерные сети, но и публикации в американских же СМИ.

Как утверждало издание, "изощренной работе российской пропагандисткой машины" помогают некоторые американские СМИ, в частности те, в которых свои материалы, являющиеся источником "российской дезинформации" публикует Пол Крейг Робертс.

На эти открытые обвинения WP в "пророссийской позиции", Робертс дал свой, полный иронии, ответ, опубликовав открытое письмо президенту России, в котором просил Владимира Путина выдать ему российский паспорт.

Робертс напомнил, что Путин предоставил гражданство Стивену Сигалу, и выразил надежду, что "быть российским агентом — столь же важное занятие, как обучать русских боевым искусствам".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в среду сообщил, что в Кремле готовы рассмотреть вопрос о предоставлении российского гражданства Полу Крейгу Робертсу, если он оформит соответствующие документы.

Как писала Правда.Ру, WP - далеко не первое издание, которое пытается обвинить американских авторов в работе на Кремль. К примеру, подробное освещение разоблачений Хиллари Клинтон и ее команды, сделанное Wikileaks, как утверждал автор материала опубликованного порталом Vox, тоже работает "на руку Москве".

Напомним, американская независимая аналитическая группа PropOrNot составила список не рекомендованных к просмотру сайтов с так называемой "российской пропагандой", которые, по мнению авторов "анализа", либо "поддерживаются российскими спецслужбами", либо действуют как "добросовестные полезные идиоты" в пользу спецслужб Российской Федерации".

Совершенно неожиданно в этом списке "эффективных пропагандистов", которых стоит опасаться, оказалось и наше издание. Глава совета директоров медиахолдинга Pravda.Ru Вадим Горшенин прокомментировал эту ситуацию:

"О как! "Правда.Ру" оказалась единственным ресурсом в доменной зоне RU, которая включена в американский список "черной российской пропаганды", сайте из перечня которого не рекомендуется читать американцам. Кроме этого, в список оказались включены RT и наш англоязычный проект "Правды.Ру" pravdareport.com.

То есть наш холдинг представляется опасным для американских пропагандистов в двойном размере. Это, считаю, признание заслуг".