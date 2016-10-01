Американский "Посейдон" проследил за российскими военными кораблями в Средиземном море

Патрульные противолодочные самолеты P-8A Poseidon ВВС США провели разведку в Средиземном море. Особое внимание было уделено силам ВМФ России.

Самолеты вылетели с авиабазы Сигонелла на Сицилии. Один из них около получаса наблюдал за пунктом материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском порту Тартус. Затем он сменил курс и улетел на юг к Ливану, где изучал расположение кораблей РФ к югу от Кипра.

Другой P-8A Poseidon также вылетел к югу от Кипра, где находятся корабли РФ.

Напомним, сразу два самолета ВВС и ВМС США 30 сентября совершали разведывательные полеты близ побережья Крыма. Также к границам Калининградской области со стороны Балтийского моря приблизился разведывательный самолет ВВС Швеции Gulfstream 4.

Отметим, интенсивность полетов американских разведывательных самолетов у российских границ в последнее время резко возросла. В последние недели ежедневно фиксируются до трех и более таких полетов.

Напомним, ранее представители Минобороны США заявили, что участившиеся появления американских самолетов-разведчиков над Черным морем не должны удивлять Москву.

По словам начальника разведывательного управления министерства обороны США (РУМО) Винсента Стюарта, Россия должна понимать, что ввязана в соперничество с Соединенными Штатами практически во всех уголках мира, из-за чего появлению американской авиации недалеко от Крыма стоит не удивляться, а признать за "норму".

"Это скорее норма, а не исключение, что США и Россия время от времени сталкиваются в разных точках мира, где пересекаются их интересы", - заявил он.

Самолеты-разведчики США регулярно подлетают к российским рубежам на Черном море, в частности, к побережью Крыма, районам дислокации боевых кораблей ВМФ России в восточном Средиземноморье, а также к российским базам в Сирии.

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