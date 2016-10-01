Власти Финляндии рассказали о своей роли в расследовании гибели "Боинга" над Донбассом

Финляндия втайне от мирового сообщества помогала международной следственной группе расследовать катастрофу Boeing МН-17 в Донбассе. Об этом рассказал президент страны Саули Ниинисте.

По словам главы Финляндии, за помощью к нему обратились власти Нидерландов.

В частности, Финляндии было поручено провести эксперименты с ракетной установкой "Бук". Об участии в расследовании третьих лиц сообщили российской стороне, но уже значительно позже. Ракету взорвали осенью 2015 года, ее фрагменты отправили в Голландию.

Саули Ниинисте также отметил, что Финляндия еще окончательно не определилась по поводу предоставления Голландии каких-либо дополнительных сведений.

Напомним, что международная группа следователей пришла к выводу, что малайзийский Боинг был сбит ракетой "Бука", который якобы был доставлен ополченцам из России.

Тем временем, анализ первичной радиолокационной информации РФ, эту версию опровергает.

Российские средства технического наблюдения не зафиксировали пусков ракет из района, контролируемого ополчением. "Если бы малайзийский Boeing сбила ракета, выпущенная из любого района, находящегося восточнее точки катастрофы, то она была бы обнаружена российским первичным радиолокатором", - заявил начальник радиотехнических войск российских Воздушно-космических сил генерал-майор Андрей Кобан.

"Анализ первичной радиолокационной информации опровергает утверждение украинской стороны и выводы технического голландского следствия о том, что пуск ракеты, сбившей малайзийский Boeing, мог быть осуществлен из района населенного пункта Снежное. У украинской стороны имеется информация о воздушной обстановке в районе крушения Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", причем как от гражданских, так и от военных источников. Тот факт, что Украина до сих пор не обнародована информацию с РЛС, позволяет предположить, что место пуска ракеты, если это был БУК, находилось на территории подконтрольной ВСУ", - рассказал генерал Кобан.

Сообщается, что Россия в ближайшее время передаст голландской стороне все данные первичной радиолокации.

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