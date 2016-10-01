Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Американцы начинают судить саудитов за теракты 9/11

Мир

В Вашингтоне поддат первый иск к Саудовской Аравии по делу о терактах 11 сентября 2001 года. С заявлением в суд обратилась вдова военного, погибшего при падении самолета на здание Пентагона Росс Десимоне.

1

Иск также подан от имени ее дочери Росс - Десимоне была беременна, когда погиб ее муж.

Десимоне требует от Саудовской Аравии компенсацию. Ее сумма неизвестна. В иске утверждается, что Саудовская Аравия оказывала поддержку террористам "Аль-Каеды" и лидеру этой организации Осаме бин Ладену.

15 из 19 террористов, совершивших теракты 11 сентября 2001 года, были подданными Саудовской Аравии. Королевство отказывается признать свою ответственность за теракты.

 Напомним, что согласно новому закону США, жертвы терактов 11 сентября 2001 года могут выдвигать обвинения против любой другой страны, которую пострадавшие сочтут виновной в своих бедствиях.

Барак Обама, между тем, заявил, что этот закон может навредить национальным интересам США. Он даже попытался наложить вето на неудачный закон, однако конгресс отверг решение президента впервые за все время работы действующей администрации.

Читайте также:

Саудиты угрожают США "катастрофическими последствиями" после закона о 9/11

Читайте последние новости Pravda. Ru на сегодня

Темы США закон о 9/11 Саудовская Аравия
Комментарии
Больные конечности: нет профилактики, зато есть ампутация Видео
Здоровье
Больные конечности: нет профилактики, зато есть ампутация Видео
Мокрые игры под присмотром взрослых
здорово
Мокрые игры под присмотром взрослых
Нино Черрути, который победил британцев
Красота
Нино Черрути, который победил британцев
Комментарии
Актуальная аналитика
Чаепития в Академии
Мгновения жизни академика Счастливцева
Как отстоять права
Коррупция в России: Борьба неизбежна, победа возможна
Южная Азия
Зачем России пакистанская грусть?
Читательский топ
В развалинах на Окинаве археологи нашли необычные артефакты
Крокодиловы слезы: США подавились Сирией
Рассказы о пострадавших от иголок в метро москвичах оказались скверной "шуткой"
Кремль: Теперь-то Россия сможет рассказать правду о MH-17
Генштаб России: Гумконвой ООН атаковали боевики сирийской оппозиции
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Наука и техника
В развалинах на Окинаве археологи нашли необычные артефакты

Во время раскопок в древнем замке Катсурен на японском острове Окинава, археологи обнаружили среди развалин древнеримские монеты.

В развалинах на Окинаве археологи нашли необычные артефакты
Крокодиловы слезы: США подавились Сирией
Ближний Восток
Крокодиловы слезы: США подавились Сирией
Москва
Рассказы о пострадавших от иголок в метро москвичах оказались скверной "шуткой"
Мир
Кремль: Теперь-то Россия сможет рассказать правду о MH-17
Общество
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго

Выступая на открытии Всероссийского совещания Общероссийского профсоюза образования, Ольга Васильева говорила и о нагрузке учителей, и об их зарплатах.

Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО
Мир
Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО
Общество
Академики: Школьникам надо изучать Библию вместо "Войны и мира"
Ближний Восток
Крокодиловы слезы: США подавились Сирией
США и Канада
Оливер Стоун: Десятки миллионов убитых кричат США "Остановитесь!"

По мнению американского режиссера, Штаты десятками лет выступали как агрессор в странах по всему миру, и ни один из этих конфликтов не имеет оправдания.

Оливер Стоун: Десятки миллионов убитых кричат США "Остановитесь!"
СМИ: Армия США не имеет права на звание лучшей в мире
США и Канада
СМИ: Армия США не имеет права на звание лучшей в мире
Украина
Родственники погибших в MH-17 начали судить Украину
Наследие
Страны демократии экспортируют геноцид
Владимир Губарев Мгновения жизни академика Счастливцева Владимир Губарев Любовь Люлько Зачем России пакистанская грусть? Любовь Люлько Дмитрий Нерсесов JASTA: Америка превыше всего Дмитрий Нерсесов
Комментарии
vkontakte_69022630 Пролетарские гопники делали селфи с убиваемой жертвой
Сергей Кравцов(Mail.Ru) СМИ нашли неизвестное предсказание Ванги о "мужчине из России"
Spassky Kochan New York Times: Кэрри признал незаконность действий США в Сирии
Google_103613878521569645509 Международный арбитраж поможет засудить Украину за MH-17 — мнение
MailRu_8460236982279619701 Школы: Как преподавать Закон Божий?
Mamont62 . Коррупция в России: Борьба неизбежна, победа возможна
Елена Бобкина Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
Елена Бобкина Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
Елена Бобкина Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
vkontakte_69022630 Врач призвал не бороться с абортами по-сталински
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?