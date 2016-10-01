Американцы начинают судить саудитов за теракты 9/11

В Вашингтоне поддат первый иск к Саудовской Аравии по делу о терактах 11 сентября 2001 года. С заявлением в суд обратилась вдова военного, погибшего при падении самолета на здание Пентагона Росс Десимоне.

Иск также подан от имени ее дочери Росс - Десимоне была беременна, когда погиб ее муж.

Десимоне требует от Саудовской Аравии компенсацию. Ее сумма неизвестна. В иске утверждается, что Саудовская Аравия оказывала поддержку террористам "Аль-Каеды" и лидеру этой организации Осаме бин Ладену.

15 из 19 террористов, совершивших теракты 11 сентября 2001 года, были подданными Саудовской Аравии. Королевство отказывается признать свою ответственность за теракты.

Напомним, что согласно новому закону США, жертвы терактов 11 сентября 2001 года могут выдвигать обвинения против любой другой страны, которую пострадавшие сочтут виновной в своих бедствиях.

Барак Обама, между тем, заявил, что этот закон может навредить национальным интересам США. Он даже попытался наложить вето на неудачный закон, однако конгресс отверг решение президента впервые за все время работы действующей администрации.

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