Экс-лидеры Европы: Хватить демонизировать Путина!

Экс-президент Чехии Вацлав Клаус в ходе Родосского форума "Диалог цивилизаций" призвал мировое сообщество не демонизировать образ России. В свою очередь, бывший федеральный канцлер Австрии Альфред Гузенбауэр занял сходную позицию, отметив деструктивное влияние прессы на тношения между странами.

"Пожалуйста, не демонизируйте Россию и русских, не демонизируйте Путина. Это уведет Европу не туда", - сказал Вацлав Клаус в субботу на пресс-завтраке во второй день работы форума.

Он подчеркнул, что несмотря на критическое отношение чехов к советскому периоду истории, использование пропагандистских антироссийских клише не приведет ни к чему хорошему.

"Я тоже против параноидальных заявлений прессы, против истерии", - вступил в дискуссию Альфред Гузенбауэр.

Он призвал так же "трезво анализировать" российскую внутреннюю и внешнюю политику.

"Большинство стран влияет на умы людей, только в одних странах это влияние называют информированием, а в других - пропагандой. Разница лишь в том, что в одном случае - это новости, которые касаются моих интересов, а в другом случае - новости, которые не касаются моих интересов", - отметил Гузенбауэр.

"И всюду это одинаково. Мы находимся в международном конкурентном пространстве за влияние на умы людей. Надо спокойно анализировать. Морализация на эту тему не поможет", - добавил бывший федеральный канцлер.

Политические лидеры, общественные деятели и ученые-эксперты из 30 стран собрались на Родосском форуме "Диалог цивилизаций", который проходит с 30 сентября по 1 октября, чтобы обсудить взаимодействие Востока и Запада, миграционный кризис в Европе, ситуацию в Сирии и других горячих точках.

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